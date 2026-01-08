איש סודו של הרצוג, מוטי סנדר טוען הערב ב'עובדה' כי הוא נשלח לראש הממשלה נתניהו לתפור דיל בין השניים. הרצוג מכחיש לחלוטין

איש סודו של הרצוג, מוטי סנדר, טען הערב (חמישי) לתכנית "עובדה" בערוץ 12 כי ערב הבחירות לנשיאות, נשלח לנתניהו כדי לתפור דיל בין השניים. נתניהו יגרום לבחירתו של הרצוג לנשיאות, וזהו יוריד ממנו את התיקים הפליליים.

הנשיא הרצוג מכחיש לחלוטין את הדיווחים השונים בנושא. עוד טען סנדר כי הרצוג עושה מה שנתניהו מורה לו.

"תעביר להם מסר שאני מומחה בפירוק מטענים מורכבים", זהו המסר שטוען סנדר כי הרצוג רצה לקדם לקראת התקדמות סוגיית החנינה. לדבריו של סנדר, הרצוג עושה את מה שראש הממשלה נתניהו אומר לו.

עוד בשנת 2019 הרצוג ביקש מסנדר לעזור לראש הממשלה במציאת פרקליט מחליף בתחילת תיקיו הפליליים, כך סיפר סנדר. לדבריו, עוד בזמן זה ניסה לשקף לזוג נתניהו את הצורך שלהם להגיע להסדר מול הפרקליטות. עוד טען סנדר כי הגיע גם לנשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק כדי להוציא את נתניהו מהמערכת הפוליטית.