מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, הורה על שינוי בהוראות הפתיחה באש. במערכת הביטחון זועמים על כך וטוענים כי הנוהל החדש מסכן את חיי הלוחמים

ארגון תורת לחימה דיווח הערב (חמישי) כי מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, הורה על שינוי בהוראות הפתיחה באש ומסר אותו למפקדים בגזרה.

‏על פי ההנחיות החדשות, האלוף בלוט חידד את הנהלים ואסר באופן גורף ביצוע ירי לעבר כלי רכב חשודים, כולל איסור על ירי לעבר גלגלי הרכב. בנוסף, ההנחיות החדשות אוסרות על ביצוע "נוהל מעצר חשוד" כלפי רכב, גם אם מדובר ברכב שפורץ מחסום צבאי.

תורת לחימה תקפו את ההחלטה ומסרו: "הזיה. האלוף בלוט אוסר ירי גם לעבר רכב שפורץ מחסום. ‏מדובר בשיא של טירוף. הזהרנו ללא הרף ממדיניות פרוגרסיבית של האלוף בלוט, של תיעדוף חיי אויב על פני חיי יהודים ועיוורון חמור מול סכנת טבח נוסף.

ההוראות המדוברות הן חציית כל קו של שפיות ומעמידות בסכנת חיים מיידית חיילים ואזרחים – אנשים נשים וטף. אנו קוראים לשר הביטחון ישראל כץ להדיח מיד את האלוף בלוט, למנות מפקד ראוי לפיקוד מרכז ולצאת למערכה כנגד קיני הטרור".