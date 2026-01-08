בשורה מרגשת. בן נולד לאמונה חיראק, אלמנתו של יוסף יהודה הי"ד. חיראק היה הנופל הראשון במבצע מרכבות גדעון כשהוא בן 22 בלבד

בשורה מרגשת. בן נולד לאמונה חיראק, אלמנתו של יוסף יהודה הי"ד. רחיל מושקוביץ' כותבת: "מזל טוב! קחו בשורה משמחת, כמו שרק החיים בעוצמתם יודעים להיות: אמונה חיראק בישרה לבעלה יוסף יהודה על ההריון שהם זכו לו כשהוא במעמקי החזית במלחמה. יום למחרת, יממה אחת לאחר הבשורה, יוסף יהודה עלה בסערה השמיימה.

תשעה חודשים מלאו עכשיו לבשורה ולאובדן ולחיים הפועמים ולהכל יחד. בן נולד הלילה, בן נולד!



אלה המילים שאמונה כתבה: "אָז תִּתְחַזֵּק וְתִתְרַפֵּא, וְהָיְתָה לָּהּ שִׂמְחַת עוֹלָם", בשמחה והודיה עצומה, מתוך תפילה לשמחת עולם, לגאולה השלימה, שמחים לבשר שזכינו בבן זכר לעם ישראל. "כִּי לַחֲסָדֶיךָ אֵין קֵץ וְאֵין תִּכְלָה", תודה לה' יתברך על מתנה כל כך מתוקה!".

חיראק הי"ד, בן 22, שירת כלוחם בגדוד ההנדסה 601, עוצבת 'עקבות הברזל' (401). הוא היה הנופל הראשון במסגרת מבצע "מרכבות גדעון".