מצבה של הקואליציה ממשיך להיות לא טוב, והערב (חמישי) בסקר חדש של חדשות 12, הליכוד נחלשת ובנט נותר יציב עם מספר דו ספרותי של מנדטים.
אם הבחירות היו מתקיימות היום, הליכוד היתה מקבלת 25 מנדטים, בנט עם 21 מנדטים, יאיר גולן מקבל 12 מנדטים, יש עתיד של יאיר לפיד נחלשת במנדט לעומת הסקר הקודם, ועומדת על 9. מיד אחריה ש"ס של אריה דרעי, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר – מקבלות 8 מנדטים כל אחת. מדובר בהיחלשות של מנדט של כל אחת משלוש המפלגות הללו.
ישר! של גדי איזנקוט נותרת יציבה על 8 מנדטים, יהדות התורה של גולדקנופף מקבלת 7 מנדטים, וחד"ש-תע"ל ורע"ם של מנסור עבאס מקבלות 5 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.
לא עוברות את אחוז החסימה: המילואימניקים של יועז הנדל (2.5%), בל"ד של סמי אבו שחאדה (1.3%), כחול לבן של בני גנץ (0.6%). נזכיר כי אחוז החסימה עומד על 3.25%. מפלגה שמקבלת קולות בשיעור הגבוה מזה (מתוך הסך הכולל של ההצבעות), נכנסת לכנסת וזוכה במספר מנדטים באופן יחסי לשיעור הקולות שקיבלה.
לפי נתוני הסקר, החלק של המפלגות הציוניות באופוזיציה נחלש במנדט לעומת הסקר הקודם ומקבל 58 מושבים בכנסת. גוש הקואליציה לעומתה מתחזקת במנדט וזוכה ל-52 מנדטים בסך הכול. המפלגות הערביות מקבלות יחד 10 מנדטים.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
יוסי
סתם מיותר כל הסקרים לא משקפים את המצב לקראת הבחירות צריך לעשות סקרים קרוב לבחירות לאחר שהמפלגות יגובשו ויציגו את תוכניותם21:34 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עלי
מה שנעשה במגזר הערבי זה ממש טבח כל יום, ניראה שהפעם המגזר הערבי יצביעו ברגליים, מפלגות הערביות דואגות רק לעצמם ולא נוקפות אצבע לטובת הציבור שלהם.21:46 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוית
גוש בנט עבאס לאן אייזה שפל מוסרי הנוכל שהרצתם הגיע איכס21:48 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רעות
לא ברור איך יאיר גולן יאיר לפיד ובנט מקבלים יותר מאביגדור - הוא פי אלף חכם מהם21:50 08.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
