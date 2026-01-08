סקר מנדטים חדש שפורסם הערב בחדשות 12, מציג כי מפלגת הליכוד בראשות נתניהו נחלשת – אך גוש הקואליציה מתחזק מעט

מצבה של הקואליציה ממשיך להיות לא טוב, והערב (חמישי) בסקר חדש של חדשות 12, הליכוד נחלשת ובנט נותר יציב עם מספר דו ספרותי של מנדטים.

אם הבחירות היו מתקיימות היום, הליכוד היתה מקבלת 25 מנדטים, בנט עם 21 מנדטים, יאיר גולן מקבל 12 מנדטים, יש עתיד של יאיר לפיד נחלשת במנדט לעומת הסקר הקודם, ועומדת על 9. מיד אחריה ש"ס של אריה דרעי, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר – מקבלות 8 מנדטים כל אחת. מדובר בהיחלשות של מנדט של כל אחת משלוש המפלגות הללו.

ישר! של גדי איזנקוט נותרת יציבה על 8 מנדטים, יהדות התורה של גולדקנופף מקבלת 7 מנדטים, וחד"ש-תע"ל ורע"ם של מנסור עבאס מקבלות 5 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

עוד באותו נושא בדרך לשלב ב'? נתניהו נפגש עם המיועד למנכ"ל מועצת השלום בעזה 18:30 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

לא עוברות את אחוז החסימה: המילואימניקים של יועז הנדל (2.5%), בל"ד של סמי אבו שחאדה (1.3%), כחול לבן של בני גנץ (0.6%). נזכיר כי אחוז החסימה עומד על 3.25%. מפלגה שמקבלת קולות בשיעור הגבוה מזה (מתוך הסך הכולל של ההצבעות), נכנסת לכנסת וזוכה במספר מנדטים באופן יחסי לשיעור הקולות שקיבלה.

לפי נתוני הסקר, החלק של המפלגות הציוניות באופוזיציה נחלש במנדט לעומת הסקר הקודם ומקבל 58 מושבים בכנסת. גוש הקואליציה לעומתה מתחזקת במנדט וזוכה ל-52 מנדטים בסך הכול. המפלגות הערביות מקבלות יחד 10 מנדטים.