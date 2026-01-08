מובילת המחאה שקמה ברסלר התייחסה לשאלה כיצד ניצחון של גוש השמאל במערכת הבחירות הקרובה תבלום את הימין לנצח בעתיד. כך היא השיבה

מובילת המחאה שקמה ברסלר, התייחסה בתקופה האחרונה למערכת הבחירות הקרובה ואמרה אז כי "הבחירות הבאות יקבעו איך תראה ישראל לדורות, כי אם אנחנו לא מפרקים אותם באמת, אז הדמוגרפיה כבר מדביקה פה את האירוע".

בהמשך היא נשאלה למה היא התכוונה כשאמרה אם ננצח בבחירות האלו, אנחנו נמנע מהדמוגרפיה לנצח בהמשך, כך היא הגיבה.

"אם אתה היום חותך באחת את התקציב למשל למערכת החינוך שלא מקדת ערכים ליברלים, או תקצוב שבו לא מחייבים אף אחד ללכת לצבא, והממשלה מתקצבת רק גופים שמקדמים ערכים ליברלים דמוקרטיים, אתה בשניה מוריד את קצב הילודה".