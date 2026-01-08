למרות שצבא לבנון טען כי חיזבאללה פורז מנשק מדרום לליטאני, כוחות צה"ל חיסלו מפעיל רחפנים מארגון הטרור שעסק בשיקום תשתיות צבאיות בדרום לבנון

למרות הודעת הצבא הלבנוני על פירוקו של חיזבאללה מנשק, דובר צה"ל אישר כעת (חמישי) כי כוחות צה"ל תקפו מוקדם יותר היום מרחב זיתא שבדרום לבנון וחיסל את המחבל עלאא' חוראני, מפעיל רחפנים בארגון הטרור. לדבריהם, המחבל עסק בניסיונות שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב.

"במהלך המלחמה, עסק המחבל בשיקום תשתיות, הפעלת כוח וניסיונות איסוף מודיעין על כוחות צה״ל במרחב" נמסר. "פעילותו של המחבל היוותה הפרה של ההבנות בין ישראל לבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".

כאמור, התקיפה הנוכחית של צה"ל מגיעה אחרי שצבא לבנון פרסם הבוקר הודעה בה נטען כי הסתיים פירוז חיזבאללה מנשק מדרום לליטאני. בהודעה נמסר כי השלב הראשון בתוכנית כבר הושלם, וכלל הרחבת נוכחות צבאית, אבטחת אזורים מרכזיים וביסוס שליטה מבצעית בשטחים שבאחריות הצבא מדרום לנהר. עוד נטען כי פעילות צבא לבנון באזור נמשכת גם בימים אלה, בין היתר לצורך טיפול בתחמושת שלא התפוצצה ותשתיות תת-קרקעיות, במטרה לייצב את המצב הביטחוני.

עם זאת, בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיבו לטענות ואמרו כי "הסכם הפסקת האש שגובש על ידי ארה"ב בין ישראל ללבנון קובע בבירור כי יש לפרק את חיזבאללה מנשקו לחלוטין. זה הכרחי לביטחונה של ישראל ולעתידה של לבנון. המאמצים שנעשו לשם כך על ידי ממשלת לבנון וכוחות הביטחון הלבנוניים הם התחלה מעודדת, אך הם רחוקים מלהספיק, כפי שמעידים מאמצי חיזבאללה להתחמש מחדש ולבנות את תשתית הטרור שלו בתמיכה איראנית".