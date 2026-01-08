באירוע כלי שיט מצרי חרג לזמן קצר לשטח הימי של ישראל. כוחות צה״ל פעלו בהתאם לנהלים, קראו לכלי השיט לעצור, ולאחר שלא נענה בוצעו אמצעי הרחקה. כלי השיט שינה כיוון ושב לשטח מצרים

דרמה במרחב הימי של רצועת עזה: ספינה מצרית חדשה, חיל הים פתח לעברה באש. כך מפרסם הערב (חמישי) דובר צה"ל.

צה"ל מדגיש כי מצרים היא שותפה מרכזית להסכם השלום, והקשר הביטחוני בין המדינות נמשך כסדרו.