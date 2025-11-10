אל"מ ת' מונה למפקד שייטת ספינות הטילים, במקומו של א' שסיים כהונה של כשנתיים • בטקס בבסיס חיפה הודה מפקד זרוע הים לשניים והדגיש את תרומת השייטת ללחימה ולהגנת חופי ישראל

בבסיס חיפה של זרוע הים נערך אמש (ראשון) טקס חילופי פיקוד בשייטת ספינות הטילים (שייטת 3). אלוף-משנה ת' נכנס לתפקיד מפקד השייטת, במקומו של אלוף-משנה א', שסיים כהונה בת כשנתיים.

הטקס נערך במעמד מפקד זרוע הים, אלוף דוד סער סלמה, מפקד בסיס חיפה, תת-אלוף אליעזר סוחוליצקי, מפקדים, חיילים, משפחות ומוזמנים נוספים.

"השייטת היא אגרוף ברזל בהתקפה ובהגנה"

מפקד זרוע הים, אלוף דוד סער סלמה, שיבח את פעילות השייטת בשנים האחרונות: "שייטת 3 פעלה באופן יוצא מן הכלל. אתם שייכים לשייטת שכולה עוצמה בהתקפה ובהגנה, אגרוף ברזל. אתם ספינות עתירות טכנולוגיה, אך מעל לכל – רוח הלוחמים שלכם היא החשובה ביותר. א', הובלת את השייטת במלחמה עצימה, בזירות רבות, באחריות ודוגמה אישית. ת', אתה חוזר אל הים לאחר ניסיון קרבי רב ותוביל את השייטת לנתיבים חדשים וחשובים".

אלוף-משנה א', שסיים את תפקידו, אמר בטקס: "זכיתי לשרת בתקופה מורכבת מאוד. הוכחנו כי לזרוע הים יש חוסן ויכולות גבוהות. הלוחמים גילו אומץ ואמונה, והמשפחות עמדו מאחורינו גם בריחוק ובדאגה. ניסיתי לעשות הכל כדי שנצליח, ועמדתי בראש חיילים מופלאים. אני מאחל לת' הצלחה רבה, הוא קצין מוכשר המונע מערכים נכונים".

המפקד הנכנס: "האחריות ברורה לי היטב"

אלוף-משנה ת', מפקד השייטת החדש, אמר עם כניסתו לתפקיד: "אני מקבל את הפיקוד בחרדת קודש ויראת כבוד. האחריות לפקד על היחידה הגדולה בזרוע הים ברורה לי היטב. בשנתיים האחרונות נכתב פרק חשוב במורשת היחידה: חוסלו מחבלים בכירים, יירטנו כטב"מים, תקפנו יעדי טרור בתימן וביצענו מבצעים חשאיים הרחק מחופי ישראל. אני מודה למפקד חיל הים על האמון, ומתחייב שנצא לים ונשוב מנצחים".