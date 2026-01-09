הטרגדיה בהפגנת החרדים השבוע היא לא גזירת גורל, אלא תוצאה של שנים ארוכות של חוסר אחריות הדדית של משטרת ישראל, מדינת ישראל, והקהילה החרדית | דעה

לפני כמעט שלוש שנים, בימי הרפורמה המשפטית ובשלהי אחד מימי השיבוש שארגנו המתנגדים, נקלעתי דווקא להפגנה לא קשורה – הפגנה של חרדים, ככל הנראה נגד הגיוס לצה"ל.

הייתי בנסיעה הביתה באוטובוס מבאר שבע לבית שמש. המסלול של האוטובוס עבר דרך שכונת רמת בית שמש ב', שכונה הידועה לשמצה בשל כמות החרדים הקיצוניים המתגוררים בה. זו השכונה שבה היה מאבק לפני מספר שנים להוריד את השלטים הקוראים לנשים לעבור בלבוש צנוע בלבד, ולא להתעכב בקרבת בית הכנסת. העירייה הורידה את השלטים, אז החרדים פשוט ריססו את אותם מסרים בגרפיטי ברחוב.

עוד באותו נושא החרדים דורשים למצות את הדין עם הנהג: "דמנו אינו הפקר!" 22:03 | חדשות סרוגים 8 0 😀 👏

באמצע השכונה, האוטובוס נעצר לפתע. עשרות חרדים חסמו את הכביש והבעירו מדורות כדי שרכבים לא יוכלו לעבור. רכבים רבים ואוטובוסים עמדו מלכת, חלק ניסו לצפור אך משראו שזה לא עוזר, חדלו. כולם פשוט ישבו וחיכו. גם אם לא חסם אותם אף אדם, השריפות חסמו את המעבר.

לתומי, ראיתי בעיה ורציתי לפתור אותה. ירדתי מהאוטובוס והתחלתי לכבות את השריפות עם מה שהיה לי – קצת מים בבקבוק, ושני רגליי. רק אחרי שהכול נגמר גיליתי שזה לא היה חכם לעשות את זה עם נעלי הבלנדסטון שלי, שנהיו ז"ל.

כשההמון החרדי שם לב למה שאני עושה הם הגיעו והקיפו אותי מכל עבר. בהתחלה הם לא נגעו בי רק "דאגו לכך" שאני לא אוכל להמשיך בכיבוי השריפות. הרגשתי לא בטוח אז הוצאתי את הטלפון והתחלתי לצלם. ככל שעבר הזמן הם נהיו יותר אגרסיביים ואלימים. רובם היו צעירים, חלקם ילדים ממש.

הילדים התחילו לנסות לחסום אותי מלצלם בעזרת קרטונים ששמו מול הטלפון. לאחר מכן הם התחילו להכות בי עם הקרטונים, וכשזה לא עזר להם, התחילו לזרוק עליי אבנים. לא אבנים גדולות כך שלא הייתי בסכנת חיים, אבל כן – ילדים חרדים זרקו עליי אבנים כי ניסיתי להגיע הביתה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הפגנות חרדים בבית שמש, 2023 (צילום: נחום פרי)

לאחר מכן הם התחילו לצעוק עליי ולקלל אותי, והיו כאלה שגם איימו עליי: “כדאי שתלך מפה, אחרת תצא פצוע". כששאלתי האם הם מאיימים עליי ענו: “לא מאיימים, מציינים עובדה". עוד טענו שתוך כמה דקות כבר לא יהיה לי טלפון כי איכשהו הוא ימצא את עצמו בתוך השריפות.

ההפגנה הייתה באמצע שכונת מגורים. משפחות רבות גרות באזור, והיו עדים רבים לאלימות כלפיי. אף אחד לא עשה כלום. לא היה אף מבוגר שינזוף בילדים ובנערים ויגיד להם לא לשרוף את הרחוב, ולא לזרוק עליי אבנים.

כמובן שבתחילת האירוע התקשרתי למשטרה. הם אמרו שהם מכירים את ההפגנה ושולחים ניידת. לאחר כ-30-40 דקות התקשרתי שוב, ושוב טענו שהניידת בדרך. לא הגיעה אף ניידת.

השריפות לא כובו והאוטובוס שלי עדיין היה תקוע, לכן החלטתי ללכת ברגל לבית. ביציאה מהשכונה החרדית, ראיתי סוף סוף אור כחול-אדום וניידת עם שני שוטרים עומדים וחוסמים את הכניסה לשכונה. כששאלתי למה הם לא נכנסים ומטפלים בחסימות הכבישים הם טענו: “אנחנו לא נכנסים לשכונה הזאת כשיש הפגנות".

אחד המפגינים אמר לי את זה מפורשות. אחרי שאמרתי לו שאשלח למשטרה את הסרטונים שצילמתי, הוא טען "שלח להם כמה שתרצה, הם גם ככה לא עושים עם זה כלום". את הסרטונים, אגב, לא הצלחתי לשלוח למשטרה בגלל הגבלות על גודל הקבצים שניתן היה להעלות לאתר שלהם, ומכיוון שהקישור ששלחו לי להעלות לשם את החומרים היה תקף לחצי שעה בלבד.

את כל ההקדמה הארוכה הזאת סיפרתי כדי להעביר שתי נקודות.

האחת: החברה החרדית ברובה נורמטיבית ולא אלימה, אך יש בתוכה קבוצות אלימות ואנרכיסטיות, חלקן מאפיות של ממש, והקהילה החרדית לא עושה מספיק כדי להתנגד אליהן. זו אותה אנרכיה והתעלמות מהחוק שהובילה לאסון מירון, לקריסת טריבונות בבתי כנסת בלי אישורים, ולעוד אסונות רבים בחברה החרדית.

ושתיים: מדינת ישראל בכלל ומשטרת ישראל בפרט מאפשרות ביודעין אקס-טריטוריות, שבהן החוק לא תקף, והאכיפה לא קיימת (לא רק אצל החרדים כמובן). וכולם שותקים ומאפשרים למצב הזה להמשיך. וכן, גם המשטרה והמדינה אשמות באסון מירון ובחוסר אכיפה של מבנים לא מאושרים שהובילו לטרגדיות. גם חוסר האכיפה בנוגע להשתמטות החרדים מהצבא קשורות לפחד של המשטרה להתעסק בחברה החרדית.

עוד באותו נושא חרדים תקפו את ראש העיר בית שמש עליזה בלוך 07:54 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

כך הגענו למצב הטרגדי בהפגנות החרדים השבוע. ובכוונה חיכיתי קצת לפני פרסום הטור הזה, אך כרגע ככל הנראה, הנערים בהפגנה נתלו על האוטובוס על מנת לחסום אותו, זאת אחרי שהנהג התקשר למשטרה והם, שוב, החליטו לא להגיע. החליטו לא להתעסק עם החרדים. אצלי זה נגמר בנעליים שרופות והליכה מיותרת של חצי שעה, השבוע זה כבר נגמר במוות מיותר של נער בן 14.

אז אינני יודע מי אשם ספציפית במקרה הזה. ייתכן שהנהג היה יכול להגיב אחרת, ייתכן שהנער רק עבר באזור במקרה ולא היה קשור להפרות הסדר האלימות כלפי האוטובוסים באזור.

אבל ההפקרות וחוסר האחריות ההדדית של החברה החרדית ושל משטרת ישראל חייבות להיפסק.