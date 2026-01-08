גרום ישראלי טוען הערב, כי לישראל הועבר מידע "מהותי" על מקום מציאת גופתו של רן גואילי. כזכור, אמש חמאס פתי בחיפושים נוספים אחר החלל החטוף

לאחר שאמש (רביעי) דווח, כי ארגוני הטרור החלו בחיפושים נוספים סביב רן גואילי, הערב דווח ב-i24, כי ישראל קיבלה מידע "מהותי" על החיפושים.

‏על פי גורם ישראלי, בימים האחרונים הועברו פרטי מידע נוספים למתווכות, זאת בנוסף למידע שנמסר בביקורו האחרון של מתאם השבויים והנעדרים גל הירש בקהיר, מידע שהוגדר על ידי ישראל כ"מהותי" לחידוש החיפושים.

אמש מסר גורם ישראלי נוסף, כי מדובר בסריקות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, שהתבצעו יחד עם הצלב האדום במרחב זייתון. הסריקות התבצעו בידיעה ובתיאום עם מתאם השבויים והנעדרים וצוותו, ובתיאום עם ישראל.

עוד באותו נושא לשכת נתניהו חושפת: הירש נשלח לקהיר, לוחץ להחזרת רן גואילי 17:58 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

כזכור, לפני כחודש דווח על הערכה בישראל לפיה קיים קצה חוט שעשוי לסייע באיתור מקום קבורתו של גואילי ברצועת עזה. שבועיים לאחר מכן, לשכת ראש הממשלה אישרה כי משלחת ישראלית בראשות מתאם השבויים והנעדרים, תא״ל (מיל׳) גל הירש, יצאה לקהיר יחד עם צוותים מצה״ל, שב״כ והמוסד, במטרה במטרה ללחוץ להזרתו של החלל החטוף האחרון.

בלשכה ציינו כי הירש והצוות קיימו סדרת פגישות עם מציגי המדינות המתווכת ובכירים בתהליכי המשא ומתן, כשהצוות הישראלי התמקד בסוגיית במאמצים המבוצעים והפעולות בשטח לאיתורו של גואילי.