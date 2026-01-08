בצל הדיווחים על מעבר לשלב השני בהסכם הפסקת האש, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם ניקולאי מלדנוב, שמיועד לתפקיד מנכ״ל ״מועצת השלום״ ברצועת עזה. בפגישה נתניהו "חזר והבהיר כי על החמאס להתפרק מנשקו"

נערכים למעבר לשלב השני של הסכם הפסקת האש? ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (חמישי) בלשכתו בירושלים עם ניקולאי מלדנוב, שמיועד לתפקיד מנכ״ל ״מועצת השלום״ ברצועת עזה.

לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, "במהלך הפגישה נתניהו חזר והבהיר כי על החמאס להתפרק מנשקו, וכי רצועת עזה צריכה להיות מפורזת בהתאם למתווה 20 הנקודות של הנשיא טראמפ".

הפגישה של נתניהו ומלדנוב מגיעה על רקע הדיווחים לגבי היערכות למעבר לשלב השני בהסכם הפסקת האש ברצועת עזה בין ישראל לחמאס – זאת למרות ההפרות שנרשמו מצד ארגון הטרור בימים האחרונים. כחלק מהשלב השני ותכנית טראמפ, "מועצת השלום" אמורה לקום כגוף מדיני שיפעל לשיקום רצועת עזה וניהולה ביום שאחרי המלחמה.

בשבוע שעבר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בהצהרה משותפת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "שלב ב’ ברצועה יכול להתרחש מאוד במהירות, אבל קודם אנחנו צריכים לראות פירוז והתפרקות מנשק. אחרי זה – זה יקרה מהר מאוד."