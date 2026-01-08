הכוחות הסוריים פתחו במתקפה קשה כנגד האוכלוסייה הכורדית בעיר חאלב ואזורים בצפון המדינה, נשים נחטפו, אזורים אזרחיים מופגזים וכוחות המשטר מבטיחים "טבח מאללה"

כוחות המשטר הסורי תחת אל ג'ולאני פתחו במתקפה כל ישירה על השכונות הכורדיות בחאלב עול ריכוזי האוכלוסייה הכורדים בצפון המדינה. כוחות המשטר מפגיזים מבנים אזרחיים, ולוקחים בני ערובה מהאוכלוסייה.

על פי דיווחים מהקרקע, כוחות הממשל פתחו בגל הפגזות שרירותי על ידי מרגמות ותותחים לעבר אזורים אזרחיים, כחלק מאסטרטגיית הפחדה כנגד אזרחים.

בנוסף דווח על שימוש ברמקולים של מסגדים במרחב על מנת להקריא פסוקי קוראן המדברים על "שפיכת דם החוטאים" כחלק מאותו ניסיון הפחדה.

בנוסף, אזרחים במרחב מדווחים על חטיפה של נשים צעירות מהקהילה הכורדית על ידי אנשי השלטון, ולקיחתן כבני ערובה במטרה להכריח משפחות בעיר חאלב להיכנע.

כוחות המשטר זוכים לגיבוי אזורי רחב שכולל מדינות כמו סעודיה, קטאר ומעל הכל טורקיה.

שאף הציעה סיוע במתקפה כנגד האוכלוסייה האזרחית הכורדית, איתה יש לה עימות ארוך שנים.