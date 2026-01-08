משרד החוץ מגיב לטענות לבנון על פירוז חיזבאללה בדרום המדינה, וחושף שורה של מצבורי אמל"ח ותשתיות של הארגון שנותרו ללא פגע

למרות הטענות מצד ממשלת לבנון וצבא על לבנון, על סיום השלב הראשון והמרכזי לטענת בפירוז חיזבאללה בדרום לבנון, משרד החוץ חושף בסרטון מטריד כיצד ארגון הטרור ממשיך להתחמש באין מפריע מצד הממשלה וכוחות הביטחון הלבנוניים.

משרד החוץ פרסם את הדברים בתגובה להודעת נשיא לבנון על סיום פירוז חיזבאללה מדרום לליטאני, בסרטון שצורף לדברים נחשפו שורה של תשתיות טרור, מחסני אמל"ח ועוד מבנים בשימוש חיזבאללה בדרום לבנון, זו למרות הטענות הלבנוניות על פירוז מלא.

ממשרד החוץ נמסר כי "למרות ההצהרות שפורסמו היום על ידי לבנון, העובדות מראות כי תשתיות חיזבאללה נרחבות עדיין קיימות מדרום לנהר הליטאניץ המטרה של פירוז חיזבאללה רחוקה מהשלמתה".

"ישראל מכירה בהחלטת הממשלה הלבנונית לפעול לפירוק חיזבאללה, ובחלק מהמאמצים שביצעו כוחות הביטחון של לבנון כחלק מכך, אך מאמצים אלה נותרו מוגבלים. חיזבאללה ממשיך להתחמש בתמיכת איראן, ששר החוץ שלה נחת היום בלבנון, חיזבאללה מתחמש מהר משהוא מפורז".

במשרד החוץ המשיכו והפנו אצבע מאשימה כלפי גורמים בכוחות הביטחון הלבנוניים: "זה מצער כי קיימים מקרים של שיתוף פעולה בין צבא לבנון לחיזבאללה. יש להדגיש כי התקיפות הישראליות אינן מעכבות את פירוז חיזבאללה, אלא להפך, הם מקדמות אותו".

לבסוף קבעו במשרד החוץ "ישראל מצפה מצבא לבנון לפרז את חיזבאללה מדרום לליטאני ובכל מרחב בלבנון באופן מלא, בהתאם להסכם הפסקת האש בין המדינות".