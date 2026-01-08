חברת הכנסת לשעבר פאינה קירשנבאום שריצתה 5 שנות מאסר תשוחרר בניכוי שליש. היא הורשעה בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון. בגזר הדין המקורי נגזרו עליה 10 שנות מאסר, שקוצצו, הומתקו וקוצרו לחמש

חברת הכנסת לשעבר פאינה קירשנבאום תשוחרר מהכלא בתום כחמש שנים שהם שני שליש מתקופת מאסרה, כך קבעה היום ועדת השחרורים.

בשנת 2021 נידונה קירשנבאום ל-10 שנות מאסר על עבירות שוחד (קבלה ומתן), מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון, במה שכונה "פרשת ישראל ביתנו". בערעור לעליון קוצר עונשה ל-7.5 שנים, ונשיא המדינה הרצוג קצב את עונשה ל-6.9 שנים, וכעת אחרי כשש שנים היא משתחררת מהכלא.

בוועדת השחרורים של שירות בתי הסוהר חברים, השופטת זיוה הרמן, חנה גורדון, רינת חלאבי, ונציג שב"ס רס"מ נוחם טל. בהחלטה ציינו עורכי דינה כי היא התנהגה למופת בכלא, לא היו לה עבירות משמעת והיא נכנסה לתכנית השיקום והחופשות ללא חריגות.

למרות סירוב בתחילת הכלא להכיר בחומרת העבירות, לאחר טיפול עם עובדים סוציאליים של הכלא, "היום האסירה מבטאת חרטה מלאה הנחווית ככנה.

"האסירה מתייצבת בפנינו ובפיה מילות חרטה ובושה על המעשים שעשתה "גם בפן הציבורי וגם בפן האישי". היא מציינת בכאב את העובדה שאכזבה אנשים אשר נתנו בה אמון, כאשר "מילה שלי שפעם היתה שווה פתאום איבדה מהמשמעות שלה". עוד מוסיפה האסירה כי ליבה כואב על הסבל הרב שגרמה למשפחתה, וכל מבוקשה היום לחזור לביתה ולטפל בבני המשפחה".

בהחלטה כתבו השופטים: "התרשמנו כי מדובר באישה אשר עברה עבירות כבדות מנשוא, עד כי יש לראותה ככתם גדול על כלל הציבור, ועל האמון שהציבור נותן בנושאי המשרות הציבוריות.

עם זאת, במקרה המיוחד שבפנינו ניצבת אישה אשר עברה כברת דרך ארוכה ביותר, מאיגרא רמא נפלה לבור תחתיות, כאשר איבדה בדרך הנפילה את כל הבלמים והמעצורים. מאז כניסתה לכלא חל מהפך תודעתי בה, לאחר שהשתתפה, כאמור, בטיפולים קבוצתיים ופרטניים, אשר הביאו אותה להבנה מלאה של חומרת המעשים שביצעה, ובמילותיה שלה בפני נציגת רש"א "הכוח משכר ברמות".

על רקע המצע העובדתי, אנו סבורות כי היום, בגילה המתקדם, ראוי הוא כי נאפשר לה לצאת את שערי הכלא, ולהשתלב בתכנית ארוכת טווח אותה רש"א הכינה עבורה".

כעת תשוחרר קירשנבאום מהכלא בתנאים מגבילים של מעצר בית לילי, עבודה יומית במרכז יום והוסטל לנשים "פעימות" והתייצבות בתחנת משטרה פעם בשבועיים.