הגיטריסט חיים רומנו נפצע במהלך החזרות למופע של אביהו פנחסוב, "קאקאמאייקה" ופונה לבית חולים. כל הפרטים על מצבו

באירוע מדאיג, נפצע המוזיקאי חיים רומנו במהלך חזרות למופע חדש של אביהו פנחסוב בתל אביב, כך לפי פרסום של ערן סוויסה. הגיטריסט בן ה-74 איבד שיווי משקל בביצוע הכולל אלמנטים אוויריים, נפל ונחבל, מה שהוביל לפינויו המהיר לבית החולים איכילוב. לאחר בדיקות, הוחלט על גיבוס ידו, ומצבו מוגדר כיציב, כאשר בהפקה עוקבים אחר התקדמותו בתקווה שיחזור לפעילות מלאה בחודשים הקרובים.

רגעי החרדה בחזרות

התקרית התרחשה אתמול (רביעי) במועדון האומן 17 בתל אביב, במהלך הכנות למופע "קאקאמאייקה" של אביהו פנחסוב. על פי מעורבים בהפקה, רומנו השתתף בקטע ששילב תנועה אווירית מורכבת, אך באופן בלתי צפוי איבד יציבות ונפל. הצוות הגיב במהירות, הזעיק סיוע רפואי, והמוזיקאי פונה לבית החולים כשהוא ערני לחלוטין.

באיכילוב עבר רומנו סדרת הערכות רפואיות, שהסתיימו בהליך גיבוס ליד הפגועה. בהפקה מביעים אופטימיות זהירה, ומציינים כי הם ממשיכים לעקוב מקרוב בתקווה שהוא יוכל להצטרף למופע כמתוכנן עד מרץ.

קריירה מוזיקלית ענפה

רומנו, דמות מרכזית בסצנת המוזיקה הישראלית, מלווה את אביהו פנחסוב כבר יותר מעשר שנים. הוא ייסד את להקת הצ'רצ'ילים והיה שותף ליצירות עם אמנים מובילים כמו אריק איינשטיין, זוהר ארגוב, צביקה פיק, יהודה פוליקר, מתי כספי ורמי פורטיס. גם בגיל 74 , הוא נותר פעיל ותורם לפרויקטים מוזיקליים תובעניים.

מה מצפה במופע "קאקאמאייקה"?

המופע החדש של פנחסוב הוא יצירה בימתית ייחודית, המשלבת מנגינות עם שיתופי פעולה בינלאומיים מהבלקן ומגיאורגיה. לצד המוזיקה, כולל ההפקה אלמנטים ויזואליים מרהיבים כמו רקדנים, אמני תנועה, בלט גאורגי, אקרובטיקה אווירית ומשחקי אור.