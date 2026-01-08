כתב אישום חמור הוגש נגד ראשי ארגון הפשיעה אבו לטיף על סחיטה באיומים ובכוח, שיבוש מהלכי משפט, הלבנת הון ועבירות מס בהיקפים נרחבים

כתב אישום חמור הוגש היום (חמישי) נגד ראש ארגון הפשיעה אבו לטיף, וכן נגד מנהלים, פעילים ומעורבים בארגון. ראשי האחרון נאשמים בניהול פעילות עבריינית מאורגנת שכללה סחיטה באיומים ובכוח, שיבוש מהלכי משפט, הלבנת הון ועבירות מס בהיקפים נרחבים.

הנאשמים הם נידאל אבו לטיף, פאדי ערטול, אייל סלאמה ונאשמים נוספים. כתב האישום שהטילה משפחת הפשע על סביבתה. בין השנים 2020–2025 פעלו נידאל אבו לטיף ופאדי ערטול, יחד עם אייל סלאמה, וכן עם הנאשמים שריף ערטול, ג'ריס ערטול, ניזאר ערטול, עו"ד חוסאם סבית' ומג'ד מח'ול, במסגרת קבוצה עבריינית מאורגנת.

הקבוצה השתמשה באופן שיטתי באיומים, הפחדה ואלימות לצורך גביית כספים, השתלטות על נכסים וקידום אינטרסים כלכליים. בני המשפחה היו מוכרים כבעלי מוניטין של שימוש בכוח ובאיומים, עד כדי כך שעצם אזכור שמם היה גורם מרתיע ומטיל פחד. הנאשמים הפעילו מסכת סחיטה שנמשכה שנים כלפי א.א, איש עסקים שבמהלך שנת 2019 נקלע לקשיים כלכליים והתקשה לעמוד בתשלומיו השוטפים לספקים, ובהם הנאשמים זייד עאיש ופארס עאיש תושבי שכם ובעלי מפעל לאספקת טחינה.

לאחר שזייד ופארס לא הצליחו לגבות את חובם באופן לגיטימי הם פנו לפאדי ערטול. ערטול בעל מוניטין עברייני ומשויך למשפחת אבו לטיף, הוא הסכים מידיית טאיים על א.א. ובני משפחתו. בסופו של דבר הקורבן. נכנע והגיע למפגש בוררות, בו בורר גובה החוב. בהמשך פאדי למעשה "רכש" את החוב, לאחר שקיבע אותו לפי הבנתו על סכום מסוים, ופעל ביחד עם נידאל ואחרים לגבית החוב באיומים, אלימות, שימוש בירי על ביתם של בני המשפחה של א.א. והטלת מורא מתמשכת עליו ועל בני משפחתו. כתוצאה ממעשים אלה נגבו מא.א. ובני משפחתו 850,000 ₪ במזומן ובשיקים.

אבו לטיף: "אנחנו המדינה"

מאחר שהסכומים ששולמו על ידי א.א ובני משפחתו לא כיסו את גובה החוב שנקבע על ידי פאדי, החליטו בארגון למכור את נכסיו של א.א.. בין היתר, הנאשמים ביחד עם עו"ד חוסאם סבית שהיה עורך דינו של א.א, השתתפו כמציעים (לעיתים בגלוי ולעיתים באופן סמוי) בהליכי כינוס נכסים בהוצאה לפועל. הם וסחטו את א.א. לשתף פעולה איתם כדי שנכס בשווי מיליוני שקלים שהיה בבעלותו יועבר לבעלותם תוך שיבוש מוחלט של הליך ההוצאה לפועל.

הם השתלטו על הנכס עצמו, והשתמשו בהליכים משפטיים כדי לסחוט אותו מטרת הסחיטה. הם נכשלו פעם אחר פעם בגלל איומים על המציעים לפני המכרז וגם על הזוכים שזכו בו, עד שוויתרו על זכייתם. באחת הפעמים התברר לנידאל כי אסור לבקר בנכס בשל הליכי הכינוס, הוא טען: "פעם אחרונה שאני אומר לך שאנחנו אבו לטיף, אנחנו עושים מה שבא לנו, אנחנו המדינה והעסק הזה הוא שלנו, לא משטרה לא מדינה, אף משפחה לא יכולה להיכנס לכאן, זה שלי".

בנוסף, נידאל, פאדי ואייל ושותפיהם כפו על א.א ועל אשתו לעבוד בשירותם ולמענם בעסקים שבבעלותם ובשליטתם, במשך תקופה ממושכת. הקורבנות עבדו בעבודות שונות מניהול חשבונות, שיווק. טיפול ביבוא סחורות עבור לגביית תשלומים מלקוחות, הובלת סחורות, ניקוי המחסן, ביצוע מטלות אישיות שונות, ובהן תיקון תקרים, העברת טסטים לרכבי הקבוצה העבריינית, המתנה ער בערבי שישי והיערכות להסעת נידאל, פאדי ואייל לביתם בתום בילויים. כתוצאה מכך עבד א.א במשך שנים בשירות הקבוצה, ללא יכולת לפרוש, תוך ניצול פחדו ואיומים מתמשכים, ולעיתים אף נאלץ להתחנן על מנת לקבל שכר.

ארגון הפשיעה הפעילו מספר חברות ככיסוי

הקבוצה הפעילה מספר חברות ועסקים, ובהם חברת נ.פ.א, חברת אלאלמאני וחברות נוספות, ששימשו ככיסוי לפעילות העסקית וככלי לביצוע עבירות. לאחר מעצרם של נידאל ופאדי בשנת 2023 (במסגרת תיק קודם), פעלה הקבוצה להתאים את אופן פעילותה למציאות החדשה. אייל סלאמה שימש כגורם מרכזי בניהול הפעילות מחוץ לכותלי הכלא, תוך ניסיון שיטתי לעקוף צווים שיפוטיים, עיקולים והקפאות רכוש, ולהבריח נכסים מהחברות שהוקפאו לחברות אחרות כדי למנוע את חילוטם.

במסגרת זו הועברה הפעילות העסקית מחברות שבשליטת הנאשמים לידי חברת דובאי שיווק ומסחר טבק בע"מ, שבשליטת בשאר מח'ול. העברת הפעילות, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, נועדה למנוע תפיסת רכוש נוסף ולשבש הליכים משפטיים, תוך המשך פעילות כלכלית וגביית כספים שלא דרך החשבונות המוקפאים. העברת הפעילות בוצעה ללא דיווח לרשויות המס, תוך השמטת הכנסות, רישום הוצאות כוזבות והתחמקות מתשלום מס בהיקפים של מיליוני שקלים.

זייד ופארס, אשר קיבלו רק חלק מהסכום שהובטח להם, פנו במהלך שנת 2024 למשפחת חרירי לצורך גביית יתרת החוב (בעניין זה הוגש כתב אישום נפרד). החקירה בתיק נוהלה על ידי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז צפון, בשיתוף חקירות מס הכנסה חיפה, מע"מ ומכס חיפה והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. במקביל הגישה הפרקליטות לבית המשפט בקשת מעצר עד תום ההליכים.