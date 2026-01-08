ההפקה הישראלית של המחזה הקלאסי "אנטיגונה" של בית ליסין גורפת שבחים בינלאומיים ומנצחת בתקופה מאתגרת של חרמות תרבותיים על ישראל. הפרס ניתן בפסטיבל הבינלאומי לאומנויות בבוסאן, דרום קוריאה

בימים שבהם ישראל חווה חרמות מאירועי תרבות בינלאומיים, ההצגה "אנטיגונה" של תיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר זכתה בפרס ההפקה הטובה ביותר בפסטיבל הבינלאומי לאומנויות בבוסאן בדרום קוריאה. הפרס הוענק מטעם אגודת התיאטרון של בוסאן, שחבריה בחרו פה אחד ביצירה הישראלית כזו שהותירה את החותם המשמעותי ביותר מבין ההפקות שהוצגו ב-2025.

הפסטיבל, שמתקיים זה 22 שנים, אירח לראשונה הצגה ישראלית, והיא עוררה עניין רב וזכתה לתגובות חמות במיוחד.

נימוקי השופטים: פרשנות מודרנית עוצמתית

בנימוקי השופטים נכתב: "'אנטיגונה' של תיאטרון בית ליסין מישראל, שהפכה להפקה המדוברת ביותר בפסטיבל הבינלאומי לאומנויות בבוסאן 2025, נחשבת בקרב רבים ליצירה התיאטרונית המשובחת ביותר שהוצגה בבוסאן השנה. ההצגה מביאה פרשנות מודרנית מלאת חיים ועוצמה, הן בבימוי והן במשחק, ועוררה השתאות בקרב הקהל ואנשי התיאטרון שפקדו את הפסטיבל".

עוד הוסיפו השופטים כי באמצעות הבימוי הנועז, ההצגה מצליחה להמחיש את המתח שבין כוחו של השלטון לאמונה של הפרט ולמזג בין האוניברסליות של הקלאסיקה לרגישות של תקופתנו.

הנסיעה של ההפקה לדרום קוריאה התאפשרה הודות לתמיכת נורית טינרי, מנהלת קשתו"ם במשרד החוץ, רויטל בן נעים ממשרד החוץ, עיריית תל אביב-יפו ומשרד התרבות והספורט.

על ההצגה והצוות

"אנטיגונה" עלתה בתיאטרון בית ליסין בבימויו של יאיר שרמן ובנוסח עברי של רועי חן, והוצגה ל-50 הצגות בלבד. בתפקיד אנטיגונה מככבת ליהי קורנובסקי. את תפקיד קריאון שיחק בישראל ששון גבאי, אולם בקוריאה הוא הוחלף ביורם טולדנו – שגילם בארץ את תפקיד המקהלה – בשל התחייבות קודמת של גבאי.

בהפקה משתתפים גם קרן צור, יעל וקשטיין, תום חגי, אורה מאירסון, ערן שראל, גיא תור ועוד.

הזכייה בפסטיבל יוקרתי זה מהווה הישג משמעותי לתיאטרון הישראלי, במיוחד על רקע האתגרים הגלובליים. היא מזכירה כי אמנות איכותית מסוגלת לגעת בקהלים רחוקים ולגשר על פערים תרבותיים.