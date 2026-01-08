לאחר הזכייה בפרס החינוך המחוזי, קיימה ועדת פרס החינוך הארצי סיור בבית הספר שלום ובחנה את שיטות הלמידה, העבודה החינוכית וההתאמה לתלמידים עם צרכים מיוחדים

בית הספר לחינוך מיוחד "שלום" בפתח תקווה, בניהולה של שלומית הגלילי-וייל, זכה בפרס החינוך המחוזי של משרד החינוך והרשות המקומית. הזכייה הוענקה כהוקרה על פעילות חינוכית בתחום החינוך המיוחד ועל פיתוח מודלים פדגוגיים המיועדים לקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים.

במסגרת הטקס הוענקה גם תעודת מורה מצטיינת לאורית כהן, מורה בבית הספר, על פעילותה בתחום הטכנולוגי ושילוב כלים חדשניים בהוראה מותאמת.

באותו יום ביקרה בבית הספר ועדת פרס החינוך הארצי, בראשות יו"ר ועדת חינוך חמ"ד ארצי, בועז קולומבוס, אשר בחנה את מועמדות המוסד לפרס הארצי. חברי הוועדה קיימו סיור בבית הספר ועמדו מקרוב על שיטות הלמידה והעשייה החינוכית. לדברי חברי הוועדה, הם התרשמו מהעבודה המקצועית והעקבית עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ומהדגש על הקניית כלים מעשיים לחיים.

בבית הספר פועלים מיזמים חינוכיים בתחומים שונים, בהם פיתוח מיומנויות לעצמאות ולהתנהלות פיננסית, פעילות מוזיקלית קהילתית ושיתופי פעולה פדגוגיים עם מוסדות חינוך בחו"ל, בין היתר בארגנטינה ובאוסטרליה. בנוסף, תלמידי בית הספר משתתפים בפעילויות חינוכיות בקהילה, כולל העברת תכנים לגני ילדים בעיר.

ראש העיר פתח תקווה, רמי גרינברג, בירך על הזכייה ואמר: "די לעשות סיור בבית הספר ולשמוע את התלמידות והתלמידים כדי להבין עד כמה הם מתקדמים, ועד כמה הם שותפים ליוזמות ולפרויקטים מורכבים".

בעירייה ציינו כי הזכייה בפרס המחוזי מציבה את בית הספר כמועמד לפרס החינוך הארצי, וההחלטה צפויה להתקבל בהמשך.