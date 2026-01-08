גורמי אופוזיציה וארגוני מחאה באיראן מדווחים על התפתחות מדאיגה ביותר, שימוש גובר של אנשי המשטר בחומרים כימיים מסוכנים כנגד מפגינים. סרטונים חושפים יחידות מיוחדות של משמרות המהפכה בציוד חומ"ס כימי במוקדי ההפגנות, חמושים במיכלים, משאבות ותרכובות בהם הם עושים שימוש נגד המפגינים.
לאחר הסלמה משמעותית ב-48 השעות האחרונות מצד פעולות המפגינים נגד המשטר, במסגרתה פתחו המפגינים בגל הצתות של סמלי שלטון, מבני משטר, ואף הביאו למותם של לפחות שני בכירים בדיכוי ההפגנות, משטר האייתולות מכה חזרה בנשק נבזי במיוחד.
על פי דיווחי אופוזיציה באיראן, המשטר החל לפרוס כוחות של יחידות לוחמה כימית במוקדי ההפגנות.
על פי המידע שנמסר, במשטר חוששים משימוש מופרז בירי חי, בעקבות איומיו של הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, שהזהיר כי במידה ו"ירו למוות במפגינים רבים כמו בעבר, נפגע בהם קשה".
גם כעת, למרות התגברות המחאות ומה שנראה כאובדן השליטה של המשטר, לא נעשה עד כה שימוש בכלי נשק אוטומטיים או כאלה בעלי קצב ירי גבוה.
כוחות המשטר משתמשים עד כה ברוב מהקרים בנשק מסוג "שוט-גאן", רובי ציד היורים תרמילי כדוריות המתפזרים על פני שטח גדול יותר מקליע ונחשבים ברוב המקרים לפחות קטלניים. למרות זאת, עד כה נהרגו לפחות 50 מפגינים ב-12 ימי ההפגנות על ידי כוחות המשטר.
כעת פונים משמרות המהפכה לכלי חדש, שימוש בחומרים כימיים מסוכנים כתחליף לירי אוטומטי.
על פי דיווחי המפגינים, אותם אנשי משטר המכוסים בציוד חומ"ס מפזרים חומרים כימיים באזורי ההפגנות, חומרים אשר גורמים לגירויים נשימיתיים, פגיעה בראייה וגם למקרים של אובדן הכרה.
לאורך הלילה האחרון נהרגו מספר מפגינים בפעולות מחאה כנגד המשטר, אך בעקבות הכאוס במדינה ומעצר של עיתונאים המדווחים על ההפגנות, קשה לדעת אם חלק מההרוגים הם כתוצאה מאותה לחימה כימית.
שקרנים
גם גז מדמיע זה "נשק כימי". אתם לא מפסיקים לשקר ולהמציא דברים. לא יאומן האתר הזה. כל הדיווחים שלכם מוגזמים, מנופחים ושקריים14:14 08.01.2026
רועי כהן
בתגובה ל: שקרנים
צודק14:29 08.01.2026
שירי מנתניה
נו מה? לא עוזרים להם? ניתן להם למות ככה?14:41 08.01.2026
רועי כהן
ערוץ תבהלה אתם סתם רושמים דברים לא נכונים14:28 08.01.2026
