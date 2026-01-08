המחאות באיראן גוברות, ועל פי דיווחים זרים נראה שהמנהיג העליון חמינאי מכין תוכנית בריחה לרוסיה. מה אפשר לעשות במדינה הקרה בחורף? אז בשביל זה אנחנו כאן – הנה כמה המלצות

המחאות באיראן מתגברות מיום ליום, ולאחרונה גם דווח כי המנהיג העליון של איראן, חמינאי, שוקל תכנית בריחה לרוסיה – אחת מהידידות הקרובות של איראן.

אז מה אפשר לעשות במדינה הכל כך קרה בתקופה הזו של השנה? סידרנו לחמינאי כמה המלצות טובות.

1. אם במקרה הוא יחפש משהו לאכול אז, בורשט. מרק אדום, חמים, סמיך. ממש כמו המהפכה – רק שבסוף כולם יוצאים רעבים ומוכתמים. מומלץ לאכול חם, כי היחסים עם כולם קרים.

2. פילמני – כיסונים מן המטבח הרוסי אשר עשויים מציפוי דק של בצק וממגוון מילויים שונים, בעיקר בשר טחון. רק צריך לוודא שזה יהיה בכשרות חלאל, שלא יאכל בטעות חזיר.

3. כוסמת או בשמה הרוסי גרצ’קה. זה יבש, קשה, ללא הרבה טעם. כי גם כאשר אתה גולה מעצמך, אי אפשר יותר מדי להתפנק.

4. והנה המלצה על מקום לבקר – המאוזוליאום של לנין, שם הוצגה גם גופתו של המנהיג הרוסי והקומיניסטי. אבל זה רק אם בא לחמינאי להתרשם ולקבל השראה כיצד נפרדים ממנהיג.

5. והמלצה אחרנה וחביבה – וודקה, נכון שעל פי האיסלאם אסור לשתות אלכוהול אבל כנראה שחמינאי בכל זאת ירצה לשתות – בעיקר בשביל לשכוח איך ולמה הוא הגיע לשם.