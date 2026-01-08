במחקר חדש שהתבצע בישראל, לקחו 147 סטודנטים ובדקו: איך שימוש ב-ChatGPT סייע להם והעלה את רמת כתיבת הטיעונים שלהם, ואיפה הוא פגע? אלה המסקנות

מי מאיתנו לא משתמש בכלי בינה מלאכותית כמו ChatGPT? מסטודנטים באוניברסיטה, תלמידי בית ספר, במקום העבודה, ואפילו התייעצויות בנושאים אישיים. הבינה המלאכותית היא כבר חלק אינטגרלי מחיי היומיום שלנו. אבל מה לגבי ההשלכות?

ביום השפה העברית, בו אנחנו חוגגים את תחייתה המחודשת, מחקר אקדמי חדש שופך אור על האתגרים שהטכנולוגיה מציבה בפני דור הלומדים. שימוש ב-ChatGPT אמנם משפר את תוצרי הכתיבה, אך עלול לפגוע בהבנת הנקרא – כך עולה ממחקר של חוקרות מאוניברסיטאות ומכללות בישראל.

המחקר, שמתפרסם במיוחד לרגל יום הלשון העברית, בחן את השפעת הכלי הפופולרי על כתיבה טיעונית ועל תהליכי למידה. הממצאים מראים תמונה דו-ערכית: מצד אחד, שיפור משמעותי באיכות הטקסטים; מצד שני, ירידה בהבנה ובמעורבות.

מהלך המחקר

במחקר השתתפו 147 סטודנטים לתואר ראשון ובוגרי תואר ראשון, שהוקצו אקראית לכתיבה טיעונית בעזרת ChatGPT או ללא שימוש בו. המשתתפים קראו ארבעה טקסטים קצרים בנושא שפה בקרב בעלי חיים וכתבו חיבור טיעוני לשאלה – האם לבעלי חיים יש שפה בדומה לבני אדם? התוצרים נבחנו לפי רכיבים טיעוניים, שימוש במקורות, וכן לפי הבנת הנקרא וזכירת המידע.

את המחקר הובילו ד"ר לירון פרימור, מרצה בחוג ללשון העברית במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט ובמכללה האקדמית חמדת, ופרופ' שרית ברזלי מאוניברסיטת חיפה.

הממצאים: שיפור בכתיבה, פגיעה בלמידה

ממצאי המחקר מראים כי חיבורים שנכתבו בעזרת הכלי היו ארוכים יותר ומנומקים יותר, כללו שימוש במקורות באופן רחב יותר, וכן רכיבים טיעוניים רבים יותר.

עם זאת, השימוש ב-ChatGPT הוביל לפגיעה בלמידה: המשתתפים הביעו הבנה נמוכה יותר של הטקסטים, המעורבות בקריאה פחתה וחוויית המשימה נחשבה מאתגרת פחות ומעניינת פחות.

האתגר החינוכי

ד"ר לירון פרימור מסבירה: "ממצאי המחקר מצביעים על אתגר חינוכי ברור: כיצד ניתן לתמוך בכתיבה ממזגת של תלמידים המשתמשים בכלי בינה מלאכותית בלי לפגוע בהבנה ובלמידה? המחקר מציע כי פיתוח דרכים להגדלת המעורבות בקריאה עשוי להוות מפתח לשמירה על הבנת הנקרא גם בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות."

בזמן שיום הלשון העברית מזכיר לנו את חשיבותה של השפה כגשר בין דורות וכבסיס לזהותנו, המחקר החדש קורא למחנכים ולמוסדות אקדמיים להתמודד עם השינויים שהבינה המלאכותית מביאה. השאלה המרכזית: כיצד נשמור על עומק הלמידה וההבנה בעולם שבו הכלים הדיגיטליים מציעים פתרונות מהירים ונוחים?

הממצאים מדגישים את הצורך באיזון עדין – ניצול היתרונות הטכנולוגיים תוך שמירה על תהליכי חשיבה עצמאיים ומעמיקים, שבלעדיהם עלולה השפה לאבד ממשמעותה האמיתית.