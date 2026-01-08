ראש הממשלה נתניהו הגיב לראשונה להודעה הלבנונית על פירוק חיזבאללה, כינה את מאמצי לבנון "מעודדים" אך קבע כי הם רחוקים מלהיות מספיקים

ראש הממשלה נתניהו הגיב לראשונה לטענות נשיא לבנון וצבא לבנון, שקבעו כי חיזבאללה פורק ממרבית נשקיו במרחב דרום לבנון. נתניהו הביע סיפוק יחסי ממאמצי לבנון לפירוק ארגון הטרור, אך באותה נשימה קבע כי המאמצים אינם מספקים תוצאה מלאה, וכי חיזבאללה ממשיך להתחמש במרחב.

לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעת תגובה בשפה האנגלית, לדברי נשיא לבנון, ג'וזף עאון ולהודעת הצבא הלבנוני. מוקדם יותר הודיעו בלבנון כי לטענתם חיזבאללה פורק ממרבית נשקו במרחב דרום לבנון, וכי נותר צורך להמשיך ולפרק תשתיות כמו מנהרות ובונקרים.

ראש הממשלה הגיב לדברים בהברה חדה: "תחת הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון, נקבע בבירור כי חיזבאללה חייב להיות מפורז לחלוטין, זה הוא תנאי מקדים לביטחונה של ישראל ולעתידה של לבנון".

לאחר מכן הוסיף ראש הממשלה: "מאמצים המבוצעים בכיוון זה על ידי ממשלת לבנון והצבא הלבנוני הם מעודדים בתור התחלה, אך הם רחוקים מלהיות מספיקים, כפי שברור לראות ממאצי חיזבאללה להשתקם ולהתחמש בתמיכה איראנית".