הממשל האמריקאי פנה לחברות הנשק בארצות הברית בדרישה נפיצה, הגברת ייצור הטילים המתקדמים בעשרות מונים, לקראת עימות אפשרי עם סין

משרד המלחמה של ארצות הברית, הפנטגון והבית הלבן העבירו פנייה ליצרניות הנשק המרכזיות בארצות הברית, בואניג, ריית'יאון ולוקהיד מרטין ומספר חברות נוספות, בדרישה להגביר את ייצור הטילים המדויקים וטילי היירוט המתקדמים. הדרישה הייתה להגביר את הייצור משמעותית.

הממשל האמריקאי עובד בשיתוף פעולה צמוד עם חברות הנשק הגדולות, ודורש להגדיל את ייצור הטילים המתקדמים של הארסנל האמריקאי באופן משמעותי.

זרוע הרכש של הפנטגון העבירה לאחרונה הודעה אל חברת לקהיד מרטין דרישה להגביר את הייצור של שורה של דגמי טילים למטרות שונות.

ראשית דרש הפנטגון הגברה דרמטית של ייצור מיירטי הפטריוט, מערכת ההגנה האווירית הנפוצה ביותר של ארצות הברית. טילי ה-PAC3 המתקדמים משמשים ליירוט של טילים, מטוסים, כלי טיס לא מאוישים ועוד שורה של מטרות, ונחשבים לגמישים ביותר במגוון המטרות האפשריות.

עד השנה שעברה ייצרה לוקהיד 500 טילים בלבד בשנה, כבר השנה נדרשה החברה להגביר את הייצור במאה נוספים למספר של 600, עם דרישה להגיע למצב ייצור של 2,000 מיירטים בשנה, עלייה דרמטית של פי 4, תוך שנים בודדות.

בנוסף דרש הפנטגון מהחברה להגביר את ייצור טילי התקיפה המתקדמים מסוג JASSM ומסוג LRASM. מדובר בשני סוגי טילי תקיפה מתקדמים ומדויקים לטווח ארו, המיועדים לשיגור ממטוסים, אחד כנגד מטרות יבשתיות ואחד כנגד ספינות. טילים מסוג זה מיוצרים בכמויות קטנות יחסית, מאות משניהם בשנה, כעת הממשל דורש להגיע לייצור של כ-3000 טילים משני הסוגים מידי שנה.

לא פחות חשוב מכך, ארצות הברית העבירה גם דרישות להגברת ייצור טילי ה-HIMARS, טילי תקיפה אשר משוגרים מהקרקע, ממשגרים ייעודים, לעבר מטרות בטווח בינוני של מאות קילומטרים ובעלי דיוק גבוה.

טילים אלה יוצרו עד כה בכמויות נמוכות במיוחד, עשרות טילים בודדים מידי שנה (בין 60 ל-90 על פי נתונים ציבוריים). כעת דורש הבית הלבן להגביר את הייצור ללא פחות ממאות טילים בשנה, כאשר ההערכות מדברות על דרישה לבין 250 ל-400 טילים בשנה, תוך שנתיים.

גם טילי מערכת ה-THAAD שהגנה על ישראל יקבלו שידרוג, והייצור של טילי ה-TALON למערכ צפוי להיות מוגבר מעשרות בשנה למעל ל-400

מדובר בהגברת ייצור חסרת תקדים, בטווח זמן קצר במיוחד ביחס לנהוג בתעשיות הנשק המתקדם. מומחי ביטחון רבים מצביעים על כך שכמויות ייצור שכאלה, יחד עם סוגי הטילים והמערכות הנדרשות על ידי הממשל, מצביעות על הכנות אקטיביות למלחמה נגד סין, בטווח זמן של שנים בודדות.