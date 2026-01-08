נשיא סוריה אל ג'ולאני הודיע על מתקפה קרובה נגד אזורים כורדיים בצפון המדינה, בתיאום עם טורקיה.

נשיא סוריה החדש, אל ג'ולאני, הודיע כי כוחות המשטרה יפתחו בפעולות התקפיות בצפון המדינה תוך שעות בודדות. כוחות השלטון יפתחו במתקפה כנגד היישובים והמרחבים תחת השלטון הכורדי בצפון המדינה, בתיאום עם ארדואן.

לדברי גורמים בדמשק, ההחלטה התקבלה לאחר “התבססות גוברת של גורמים עוינים” בצפון סוריה, והוגדרה כמהלך שנועד “להשיב את ריבונות המדינה ולמנוע התעצמות בדלנית בגבול הצפוני”.

משרד ההגנה הטורקי הבהיר היום את עמדתו והעניק גיבוי פומבי למהלך הסורי. בהודעה רשמית נמסר:

“אנו ערוכים לסייע לצבא הסורי באזור חלב – ככל שיידרש. הביטחון של סוריה הוא הביטחון שלנו. אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה בחלב ותומכים במלחמתה של סוריה נגד הטרור.”

הטורקים פועלים זמן רב בצפון סוריה כנגד המיעוט הכורדי, ותוקפים את יישוביו באופן תדיר במהלך השנים האחרונות.

כעת מכותרים הכורדים בין כוחות השלטון הסורי, אשר אותם מחזק אסד בציוד, נשק, כלי רכב ועוד לבין הצבא הטורקי אשר מוצב גם הוא במרחבים בצפון סוריה ולאורך גבולה.

רבים חוששים בעולם כי בדומה לפעולות "השבת ריבונות" אחרות שיצא אליהן השלטון הסורי לאחרונה, גם כאן עלול להתפתח המהלך לטבח כפי שקרה עם העלאווים והדרוזים, רק שבמקרה זה לא צפויה התערבות מצד גורמים חיצוניים כמו ישראל.