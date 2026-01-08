התפתחות משמעותית נרשמה היום (חמישי) בפרשת הדריסה של יוסף איזנטל ז״ל בהפגנת החרדים בירושלים, כאשר בית המשפט המחוזי קיבל את ערר סנגוריו של נהג האוטובוס והורה על שחרורו למעצר בית בן שלושה ימים
נציגי המשטרה הציגו בדיון פרטים עדכניים מהחקירה, מהם עולה תמונת מצב שונה מזו שנחשדה בתחילה. על פי המשטרה, הממצאים שנאספו, לרבות עדויות ותיעודים, מצביעים על כך שהנערים היו אלו שיזמו מגע עם הרכב ונתלו עליו בחלקו החיצוני בעת שהיה בנסיעה.
למרות ההחלטה על השחרור, נציג המשטרה ביקש עיכוב ביצוע לצורך שקילת צעדים משפטיים נוספים. בית המשפט נעתר לבקשה והורה כי השחרור יעוכב עד מחר.
שירי מנתניה
אם הנערים החרדים היו הולכים לבי"ס ומקבלים חינוך, הם בוודאי לא היו נתלים על האוטובוס. חוק חינוך חובה חינם לכל אזרחי המדינה, חוץ מלחרדים, כי הם לא אזרחים, אלא נתינים בכת. מבייש...
חרדי
אבי צודק.12:36 08.01.2026
אבי
איזה בית ספר??? בית ספר חילוני שמלמד ליבה??? איפה שיש סיכנאות??? איפה שיש חרמות על ילדים??? איפה שמורים צריכים אבטחה??? איפה שיש סמים ואין חודש שלא נגמר בדקירה הטרדה או......
שירי מנתניה
בתגובה ל: אבי
בי"ס חרדי ממלכתי. הוא לא ממלכתי דתי ולא חילוני. מיועד לחרדים, אזרחי המדינה.12:50 08.01.2026
א
אם הנהג היה יהודי - והפורעים לא יהודים. בן גביר היה אומר שהוא גיבור. היה סביבו המון דניסה לעשות בו לינץ'. המשטרה לא באה לעזרתו. הוא ניסה לצאת משם. הוא...
אבי
שירי מנתניה
בתגובה ל: אבי
בי"ס חרדי ממלכתי. הוא לא ממלכתי דתי ולא חילוני. מיועד לחרדים, אזרחי המדינה.12:50 08.01.2026
א
אם הנהג היה יהודי - והפורעים לא יהודים. בן גביר היה אומר שהוא גיבור. היה סביבו המון דניסה לעשות בו לינץ'. המשטרה לא באה לעזרתו. הוא ניסה לצאת משם. הוא...
שירי מנתניה
אם הנערים החרדים היו הולכים לבי"ס ומקבלים חינוך, הם בוודאי לא היו נתלים על האוטובוס. חוק חינוך חובה חינם לכל אזרחי המדינה, חוץ מלחרדים, כי הם לא אזרחים, אלא נתינים בכת. מבייש...
חרדי
אבי צודק.12:36 08.01.2026
