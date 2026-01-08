שופט בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את הערר שהגיש נהג האוטובוס החשוד במעורבות בתאונה בעיר. ההחלטה התקבלה לאחר שהוצגו ממצאים מחקירת המשטרה אך ביצוע השחרור עוכב עד למחר

התפתחות משמעותית נרשמה היום (חמישי) בפרשת הדריסה של יוסף איזנטל ז״ל בהפגנת החרדים בירושלים, כאשר בית המשפט המחוזי קיבל את ערר סנגוריו של נהג האוטובוס והורה על שחרורו למעצר בית בן שלושה ימים

נציגי המשטרה הציגו בדיון פרטים עדכניים מהחקירה, מהם עולה תמונת מצב שונה מזו שנחשדה בתחילה. על פי המשטרה, הממצאים שנאספו, לרבות עדויות ותיעודים, מצביעים על כך שהנערים היו אלו שיזמו מגע עם הרכב ונתלו עליו בחלקו החיצוני בעת שהיה בנסיעה.

למרות ההחלטה על השחרור, נציג המשטרה ביקש עיכוב ביצוע לצורך שקילת צעדים משפטיים נוספים. בית המשפט נעתר לבקשה והורה כי השחרור יעוכב עד מחר.