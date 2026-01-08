לכבוד יום העברית תשפ"ו: הזמרת-יוצרת-משוררת עלמה זהר תקבל את הפרס היוקרתי על יצירתיות בשפה העברית על סך 36 אלף ש"ח

עיריית ראשון לציון, אשר מתגאה בקידום החינוך והשפה העברית, מכריזה על זוכת פרס על יצירתיות בשפה העברית ע"ש מאיר אריאל לשנת תשפ"ו: הזמרת-יוצרת-משוררת עלמה זהר, אחת היוצרות המוערכות במוזיקה הישראלית.

הפרס, המוענק זו השנה ה-12, מיועד להוקיר יצירה אמנותית או הגותית בולטת בשפה העברית שהנגישה את אוצרותיה לקהלים רחבים. ראש העירייה רז קינסטליך הפתיע את זהר בשיחה טלפונית והודיע לה על הזכייה.

"אני נרגשת ומלאת שמחה וגאווה לזכות בפרס יוקרתי ומשמעותי כל כך, במיוחד כשהוא נושא את שמו של אמן המילים, מאיר אריאל ז״ל", הגיבה זהר.

נימוקי ועדת הפרס

ועדת הפרס ציינה כי בשנות פעילותה הארוכות יצרה עלמה זהר עולם שירי ייחודי, המשקף זיקה מיוחדת לתרבות הישראלית על גווניה ומעורבות אקטיביסטית חזקה בחברה הישראלית.

"עלמה זהר מצטיירת כאומנית מבצעת. היא כותבת את שיריה בעצמה, ואלה סובבים על חייה האישיים, על המסעות הרוחניים שהיא עוברת, ועל חיי הציבור בישראל", נכתב בנימוקים.

הוועדה הדגישה את אלבום המוזיקה פורץ הדרך "דברי", שהציב סטנדרטים יצירתיים חדשים במוזיקה הישראלית, בשילוב פולק, רוק ומוזיקת עולם. כמו כן הוזכר אלבום הילדים "פלא", המצטיין במיזוג בין שירי ילדים לאמירה בוגרת וכואבת על החיים.

עלמה זהר היא גם משוררת מוכשרת, וספר השירה שלה "רוק" מספר על געגוע, נוסטלגיה ושבר עם בית ההורים בפשטות ישירה וכואבת.

"עלמה זהר היא יוצרת רב-תחומית, שקולה המיוחד ואישיותה הם בין הבולטים והיצירתיים ביותר שנשמעו כאן לאחרונה", סיכמה הוועדה.

דברי ראש העירייה

רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון, אמר: "עלמה זהר היא אחת מהיוצרות האהובות והמוערכות בתרבות הישראלית, ושיריה מהווים חלק משמעותי בפסקול חיינו. על כן אנו מתכבדים להעניק לה את הפרס. אני שמח על ההיענות המרשימה שהייתה בקרב יוצרים להגשת מועמדות לפרס השנה."

הכנס השנתי לשפה העברית

הפרס יוענק לעלמה זהר בערב הפתיחה של כנס השפה העברית, שיתקיים ב-9.2.26 בהיכל התרבות מאיר ניצן. בערב זה תוצג הפקת המקור "אהבה בת 20", המוקדשת לציון עשרים שנות געגוע ליוסי בנאי ז"ל, מעמודי התווך של המוזיקה, התיאטרון והעברית הישראלית.

הכנס, הנערך זו השנה ה-19 בשיתוף האקדמיה ללשון העברית, יתפרס על פני 9-11 בפברואר ויעמוד בסימן "מבראשית לבינה" – מסע אל התפתחות השפה העברית משורשיה הקדומים ועד לעידן הבינה המלאכותית. בכנס משתתפים ממיטב אנשי הרוח, חוקרים, סופרים, משוררים, יוצרים, שחקנים וזמרים.

הכנס מופק על ידי חטיבת תרבות של החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש.