ההפגנות באיראן נכנסות ליומן ה-12, ולא מראות שום סימני האטה. במהלך הלילה התחממו המחאות במוקדים רבים, כאשר מתנגדי המשטר ברחובות הציתו והפילו פסלים של קאסם סולימאני, ואף הציתו מבני שלטון ותחנות משטרה.
נראה כי המחאות באיראן נכנסו לשלב חדש, ואלים יותר. על פי דיווחים מהשטח, כוחות המשטר הגבירו את השימוש בירי חי, והרגו לפחות 7 מפגינים במהלך הלילה האחרון, דבר שמביא את סך כל ההרוגים מתחילת המחאות ל-50 מפגינים, אשר נרצחו בידי כוחות המשטר.
בתגובה גם המפגינים הגבירו את החום, גם סמלית וגם בתגובה, המחאות מחריפות בשטח, מפגינים החלו בהצתת סמלי משטר. פסלו הגדול של קאסם סולימאני, הגנרל המהולל של משמרות המהפכה שחוסל על ידי הנשיא טראמפ בסוף כהונתו הראשונה.
הרעיון תפס במקומות נוספים ברחבי איראן, ומפגינים רבים החלו לפרק פסלים של סולימאני ופסלי משטר ברחבי איראן.
בנוסף, ככל הנראה בתגובה לאלימות הקשה, החלו מפגינים לתקוף באופן תדיר מבני משטר, כאשר הלילה נשרפו לפחות תחנת משטרה אחת ומתקן באסיג' (כוחות הדיכוי האזרחיים).
