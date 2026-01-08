לאחר גל תלישות וגניבות של מזוזות ביפו ובבת ים, המשטרה עצרה שני שוהים בלתי חוקיים מחברון בחשד למעשים, אחד מהם התחזה לשליח והגיע לבניינים כשהוא רכוב על אופניים

במהלך התקופה האחרונה התקבלו במשטרה דיווחים רבים על תלישה וגניבה של עשרות מזוזות ממבני מגורים בגזרת תחנת יפו ובעיר בת ים. בעקבות הדיווחים פתחה משטרת יפו בחקירה סמויה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ואיסוף מודיעין, במטרה לאתר את המעורבים במעשים.

עם התקדמות החקירה הצליחו החוקרים לזהות חשוד מרכזי, שלפי החשד התחזה לשליח של חברת משלוחים, והגיע לבנייני מגורים כשהוא רכוב על אופניים, שם ביצע את מעשי התלישה והגניבה.

הלילה, במסגרת פעילות מבצעית של בלשי משטרת יפו, נפרס מארב ממושך באזור מבנה נטוש ביפו. במהלך הפעילות נצפה החשוד כשהוא מגיע למקום ונפגש עם אדם נוסף. בשלב זה עצרו הבלשים את השניים, ובחיפוש שנערך במקום נתפסו ממצאים הקושרים את החשוד המרכזי לביצוע העבירות המיוחסות לו.

שני החשודים, שוהים בלתי חוקיים תושבי חברון בשנות ה־20 לחייהם, הועברו לחקירה במחלק החקירות של משטרת יפו. בהתאם להתפתחות החקירה, יוחלט אם להביאם לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב.