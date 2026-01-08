הרימייק המדובר של דיסני לסרט "פלונטר" צובר תאוצה עם ליהוק השחקנים הראשיים שיגלמו את רפונזל ופלין מסרט האנימציה הקלאסי

אולפני דיסני ממשיכים ליצור עוד ועוד עיבודים לסרטי האנימציה האהובים שלהם, והפעם עם ליהוק לסרט "פלונטר".

השחקנית האוסטרלית טיגן קרופט נבחרה לגלם את רפונזל, הנסיכה הנמרצת בעלת השיער הקסום, בעוד מיילו מנהיים האמריקני ייכנס לתפקיד פלין ריידר, הגנב השחצן שמצטרף למסעה. הליהוק, שמסיים חיפוש ממושך, נחשף לראשונה על ידי אתר "הוליווד ריפורטר" ומסמן התקדמות משמעותית בפרויקט, שיובל על ידי הבמאי מייקל גרייסי.

מאחורי הליהוק: חיפוש ארוך ומדוקדק

החיפוש אחר הכוכבים כלל מבחני מסך בלונדון בדצמבר האחרון, עם מועמדים מארה"ב ובריטניה. דיסני נקטה בגישה זהירה, במיוחד לאחר שהקפיאה זמנית את ההפקה בעקבות הכישלון הקופתי של עיבוד הלייב-אקשן ל"שלגייה" בשנה שעברה.

כעת, עם חידוש הפעילות, הפרויקט צפוי להדגיש אלמנטים מוזיקליים בולטים, בדומה למקור. התסריט נכתב על ידי ג'ניפר קייטלין רובינסון, שחתומה על "נקמה מושלמת" ו"ת'ור: אהבה ורעם", והמפיקה קריסטין בר, שתרמה להצלחות כמו "פריקי פריידיי" ו"קרואלה", מובילה את הצוות.

התפקידים האלה עשויים להפוך לנקודת מפנה בקריירה של השחקנים. סרטי לייב-אקשן של דיסני כבר הוכיחו פוטנציאל להפוך ללהיטי ענק, כמו "לילו וסטיץ'" שהגיע למיליארד דולר השנה, ויכולים להקפיץ משמעותית את הקריירה של השניים.

מי הם הכוכבים שיובילו את ההרפתקה?

טיגן קרופט, בת 21, פרצה לתודעה בתור רייבן בסדרת "טיטאנים" של DC, שרצה בין 2018 ל-2023. קופט גילמה את אחד התפקידים הראשיים בסדרה, ובהמשך הופיע בעוד סרטים.

מיילו מנהיים, שחקן יהודי אמריקאי בן 24 ובנה של השחקנית קמרין מנהיים, הציג כישורים מוזיקליים בסדרת סרטי "זומבים" של דיסני, המשלבת זומבים עם שירי אהבה ושייכות.

על האנימציה שמתעוררת לחיים

הסרט המקורי מ-2010, בבימויים של ניית'ן גרנו וביירון הווארד, עיבד את אגדת האחים גרים על רפונזל – נסיכה צעירה שפורצת ממגדל בודד כדי לגלות את העולם, בעזרת גנב מקסים, ומתמודדת עם סודות משפחתיים. הוא הכניס 591 מיליון דולר, זכה למועמדות אוסקר על השיר "I See the Light", והוליד סדרת טלוויזיה מצליחה. המוזיקה נכתבה על ידי אלן מנקן וגלן סלייטר.

פרטי עלילה מדויקים של הרימייק טרם נחשפו, אבל התפקיד הבא בליהוק יהיה של הנבלית אמא גות'ל. עד עכשיו חשבו שהתפקיד שייך לסקרלט ג'והנסון, אך היא פרשה מההפקה.