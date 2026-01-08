המלחמה באיום שריפות הפסולת ביהודה ושומרון עולה שלב: בעקבות הנחייה של שר הביטחון יתאפשר להחרים רכבים וציוד המשמשים לשריפות הפסולת

המלחמה באיום שריפות הפסולת ביהודה ושומרון עולה שלב: בעקבות הנחייה של שר הביטחון ישראל כ"ץ שיצא הבוקר (חמישי) – יתאפשר להחרים רכבים וציוד המשמשים לשריפות הפסולת.

ההוראה הגיעה לאחר שהשר כ"ץ, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', הגדירו את תופעת שריפות הפסולת ביהודה ושומרון כפגיעה בביטחון הלאומי – משרד המשפטים אישר את התיקון לסעיף 60 לצו הביטחון, העוסק בהחרמה מנהלית באזור. מהשר כ"ץ נמסרי כי מדובר בצעד יישומי ראשון ומרכזי של מדיניות שר הביטחון, שנועדה להפוך את המאבק בשריפות הפסולת ממאבק סביבתי-אזרחי למאמץ ביטחוני-לאומי, הנשען על כלים משפטיים, מבצעיים ואכיפתיים אפקטיביים.

הצו יאפשר תפיסה והחרמה של רכבים, ציוד וטובין המשמשים לעבירות בתחומי איכות הסביבה, תכנון ובנייה, מים, טבע ותשתיות – ובפרט כלי רכב ואמצעים המשמשים להובלת פסולת, הצתות והשלכת פסולת בלתי חוקית, אשר גורמות לזיהום חמור ולפגיעה ישירה בבריאות ובביטחון אזרחי ישראל. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, יחתום בימים הקרובים, בהתאם להנחיית שר הביטחון, על הצו – והאכיפה בשטח תחל באופן מיידי.

מהשרים נמסר כי המהלך משלים את שורת ההנחיות שנתנו שר הביטחון ושר האוצר בדיון החירום עם ראשי הרשויות, ובהן: הפעלת אכיפה בין-ארגונית אגרסיבית, הקצאת משאבים רחבה לטיפול בשריפות ובפינוי פסולת, והפעלת סמכויות חריגות לצורך יצירת הרתעה ממשית וקטיעת התמריץ הכלכלי לעבריינות.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "ההחלטה שקיבלנו לפני פחות מחודש להגדיר את שריפות הפסולת כאיום על הביטחון הלאומי לא הייתה הצהרה – אלא התחייבות לפעולה. תיקון צו הביטחון הוא יישום ישיר של אותה החלטת חירום, והוא נותן לגורמים הרלוונטיים שיניים אמיתיות לפעול נגד הגורמים שמזהמים, מסכנים ופוגעים באזרחי ישראל. נפגע באמצעי הביצוע, נשלול את הרווח הכלכלי ונייצר הרתעה ברורה בשטח. כפי שאמרנו – לא נאפשר מציאות שבה אזרחי ישראל נושמים רעל. נמשיך לפעול בכל העוצמה עד למיגור התופעה מהשורש".