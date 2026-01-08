ברקע המהומות באיראן, ראש מועצת שומרון יוסי דגן נפגש עם רזא פהלווי, בנו של השאה ונסיך הכתר האיראני, הנתפס במערב כחלופה לשלטון האייתולות

ברקע המהומות באיראן, נחשף מפגש חסר תקדים בין ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, לבין רזא פהלווי – בנו של השאה האחרון של איראן ויורש העצר האיראני.

פהלווי, הפועל מארה"ב לקידום חלופה דמוקרטית ומשאל עם חופשי באיראן, הוא הטוען המרכזי לכתר ומי שנתפס במערב כאלטרנטיבה המרכזית לשלטון האייתולות של חמינאי ומי שביום מן הימים יאחד את העם האיראני מול משטר האייתוללות, במיוחד על רקע גלי המחאות האחרונים.

בסיומו של המפגש שהתקיים בסיוע השרה גילה גמליאל, לא נמסרו פרטים על תוכן הפגישה, אך הצדדים אישרו פרסום תמונה רשמית משותפת. הפגישה הוגדרה כמעמיקה, לבבית ובעלת חשיבות אסטרטגית והתארכה מעבר לזמן שהוקצב לה.

​מפגש זה מצטרף לרצף פגישות מדינייות של ראש מועצת שומרון ויחידת קשרי החוץ של מועצת שומרון יחד עם בכירים בקונגרס, בסנאט ובממשל ארה"ב. ראש מועצת שומרון נפגש עם יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון מי שנחשב לאדם השלישי בחשיבותו בארה"ב, עם מנהיג הרוב סטיב סקאליס. עם מחותנו של נשיא ארה"ב מסעד בולוס, עם ראש משרד האמונה בבית הלבן פולה וויט, עם חברי קונגרס וסנאט. כמו כן בימים האחרונים אירח דגן בסיור בשומרון את חבר הפרלמנט האירופי, חבר מפלגת השלטון באיחוד האירופי ריינהולד לופטקה.