שוטרי מחוז מרכז סיכלו אתמול (רביעי) ניסיון הברחה של שמונה אקדחים בנמל התעופה בן גוריון, במסגרת פעילות סמויה של בלשי יחידת 747 במרחב נתב"ג.
לפי הודעת משטרת ישראל, במהלך הפעילות עלה חשד כלפי נוסע כבן 40, תושב באר יעקב, עם נחיתתו בטיסה מגרמניה. השוטרים ניהלו מעקב אחר תנועותיו מרגע הנחיתה ועד לאיסוף המזוודה. בשלב זה עוכב החשוד והועבר לחיפוש קפדני, שבמהלכו אותרו שמונה אקדחים במטען שברשותו.
הממצאים שנתפסו הועברו למעבדות הזיהוי הפלילי לצורך מיצוי ראיות ובהמשך להשמדה. החשוד הועבר לחקירה במשרדי מרחב נתב"ג. הבוקר יובא החשוד לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.
