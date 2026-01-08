ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הודיע על הקמת וועדת חקירה ממלכתית לחקירת הטבח במסיבת החנוכה בסידני בו נרצחו 15 אנשים

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הודיע הבוקר (חמישי) על הקמת וועדת חקירה ממלכתית לחקירת הטבח במסיבת החנוכה בסידני. ההודעה מגיעה לאחר שהודיע על כוונתו להקים וועדת חקירה עם סמכויות מצומצמות יותר וספג ביקורת ציבורית רבה.

אמש פורסם כי גפן ביטון, שהפך לסמל של גבורה באוסטרליה לאחר שחירף את נפשו כדי לבלום מחבל במהלך הפיגוע בסידני, צפוי לנחות בישראל היום בלילה. ביטון, שאושפז בבית חולים בסידני במצב קריטי כשהוא מורדם ומונשם ועבר כ-10 ניתוחים מורכבים, מוחזר ארצה להמשך טיפול ושיקום במרכז הרפואי שיבא תל השומר, לבקשת משפחתו ובתיאום עם הקהילה היהודית ומשרד החוץ.

גפן ביטון ומשפחתו צפויים לנחות בנתב"ג ביום חמישי בלילה, משם יועבר גפן ישירות לצוותים הרפואיים בשיבא, בתקווה לדרך חדשה של שיקום והחלמה בארץ.