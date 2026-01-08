משה ליאון הספיד את אורי לופוליאנסקי: "יד שרה, הפך לעמוד תווך בחברה הישראלית ולביטוי מרשים של חסד וערבות הדדית"

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון הספיד הבוקר (חמישי) את אורי לופוליאנסקי מייסד יד שרה שהלך אמש לעולמו בגיל 74: "יד שרה, הפך לעמוד תווך בחברה הישראלית ולביטוי מרשים של חסד וערבות הדדית".

דבריו המלאים: "אורי לופוליאנסקי, איש רב חסד ועשייה, הלך לבית עולמו. ירושלים כולה, בנותיה ובניה, מרכינים ראשם. העולם וירושלים יזכרו את פועלו, דמותו וחסדיו של אורי ז"ל לדורות. אורי הקדיש את חייו לחסד, לשירות הציבור ולדאגה אמיתית לאדם, מתוך ענווה עמוקה ומחויבות שלא ידעה גבולות".

"מפעל חייו, ביד שרה, הביא מזור וסיוע, מקום בו לא היה אדם או גורם אחר, וסייע לעשרות אלפי משפחות, בעת מצוקתם הקשה והנדרשת ביותר. יד שרה, הפך לעמוד תווך בחברה הישראלית ולביטוי מרשים של חסד וערבות הדדית. חזונו של אורי ילווה את עמנו ועירנו עוד שנים ארוכות".

משה ליאון: "אורי פעל מתוך אמונה ותחושת שליחות"

"כראש העיר ירושלים, אורי פעל מתוך אמונה ותחושת שליחות, ראה כל אדם באשר הוא אדם, ושאף לחזק את המרקם האנושי המיוחד של עירנו. לכתו הוא אובדן גדול לירושלים ולעם ישראל, ומותיר אותנו חסרים עד מאד. ואולם, מורשתו, של אורי היקר ז"ל, מורשת של אהבה, חסד, נתינה ואחריות ציבורית, תמשיך ללוות אותנו ואת העיר שלנו עוד שנים רבות. יהי זכרו ברוך".

כזכור אתמול בלילה. אורי לופוליאנסקי, מייסד עמותת "יד שרה" וראש עיריית ירושלים לשעבר, נפטר בגיל 74. לופוליאנסקי נולד בחיפה בשנת 1951. בצעירותו למד בתיכון הדתי "יבנה" והיה חבר פעיל בתנועת בני עקיבא. בהמשך למד בישיבות "תורה אור" ו"ישיבת הנגב", שירת כחובש בצה"ל ועבד כמורה.

מפעל חייו המרכזי החל בשנת 1976. לאחר שנזקק לשאול מכשיר אדים עבור בנו הקטן ונתקל בקשיים לוגיסטיים, החליט להקים גמ"ח קטן בביתו. מה שהתחיל כהשאלת ציוד לשכנים, צמח תחת הנהגתו לעמותת "יד שרה" – ארגון ההתנדבות הגדול בישראל המפעיל עשרות סניפים ומשאיל ציוד רפואי למיליוני בני אדם. על פועלו זה זכה לופוליאנסקי בפרס ישראל (בשם העמותה) ובפרסים יוקרתיים רבים נוספים.