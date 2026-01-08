טראמפ מנחית מכה נוספת לאו"ם: ארה"ב עוזבת 66 ארגונים בינלאומיים, 33 ששייכים לאו"ם: "מיותרים בהיקפם, מנוהלים בצורה גרועה, מיותרים, בזבזניים"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין רביעי לחמישי) כי ארה"ב עוזבת 66 ארגונים בינלאומיים, 33 מתוכם שייכים לאו"ם: "מוסדות אלה מיותרים בהיקפם, מנוהלים בצורה גרועה, מיותרים, בזבזניים".

בהודעה שהוציאו טראמפ ומזכיר המדינה מארק רוביו נכתב: "ממשל טראמפ מצא כי מוסדות אלה מיותרים בהיקפם, מנוהלים בצורה גרועה, מיותרים, בזבזניים, נשבו על ידי האינטרסים של גורמים המקדמים את סדר היום שלהם בניגוד לשלנו, או מהווים איום על ריבונותה, חירויותיה ושגשוגה הכללי של אומתנו".

"הנשיא טראמפ חד משמעי: לא מקובל עוד לשלוח למוסדות אלה את הדם, הזיעה והכסף של העם האמריקני, עבור שום דבר. הימים של הזרמת מיליארדי דולרים מכספי משלם המסים לאינטרסים זרים על חשבון עמנו – חלפו".