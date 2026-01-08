בצה"ל הודיעו כי תרגיל צבאי יתקיים במהלך בירושלים. בתרגיל יהיו תנועות רבות של כלי רכב וכוחות צבאיים. בצבא מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני

בצה"ל הודיעו כי תרגיל צבאי יתקיים במהלך היום (חמישי) במרחב העיר ירושלים. בתרגיל יהיו תנועות רבות של כלי רכב וכוחות צבאיים. בצבא מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני.

בשבוע שעבר כוחות אוגדה 80 השלימו תרגיל בין־ארגוני ורב־זרועי רחב היקף, שנערך בהובלת פיקוד הדרום ובשיתוף המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, בגזרה ובזירת ים סוף.

עוד באותו נושא מוכנות לכל תרחיש: צה"ל תרגל חדירת מחבלים ואירוע רב-נפגעים 18:48 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

על פי הודעת צה"ל, התרגיל כלל תרחישי הגנה והתקפה מורכבים, תוך שיתוף פעולה בין כוחות היבשה, האוויר והים, לצד גופי ביטחון נוספים. בין התרחישים שתורגלו, מתקפת מחבלים בהפתעה מהים ומהיבשה לעבר יישובים ומוצבים במספר מוקדים במקביל, סיוע אווירי לכוחות הקרקעיים, חילוץ לכודים, טיפול באירועים רבי נפגעים, פינוי פצועים, סגירת מעגלים מודיעיניים וניהול פיקוד ושליטה בזמן לחימה.