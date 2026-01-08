ארה"ב מדממת: שניים נרצחו באירוע ירי בכנסייה בסולט לייק סיטי ביוטה. שוטר פדרלי ירה למוות באישה במכונית במיניאפוליס

ארה"ב מדממת: שניים נרצחו באירוע ירי בכנסייה בסולט לייק סיטי ביוטה. בנוסף יש שלושה פצועים אנוש, ושלושה פצועים שלא נמסר על מצבם, מכיוון שפונו בידי גופים פרטיים. מספר שעות לאחר מכן שוטר הגירה, ירה באישה במיניאפוליס.

הירי התרחש בעקבות קטטה במהלך הלוויה. ממשרד ה-FBI בסולט לייק סיטי נמסר: "אנו מודעים לאירוע בסולט לייק סיטי ומציעים סיוע לשותפינו באכיפת החוק". במינאיפוליס שבמינסוטה סוכן הגירה (ICE) ירה והרג את ניקול גוד, אישה בת 37 במכוניתה במהלך גל אכיפה של חוקי ההגירה,

עוד באותו נושא טראמפ לא עוצר: הצי האמריקאי יצא לפעולה נוספת בחופי ונצואלה 16:23 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

ממשל טראמפ טען כי השוטר ירה מתוך הגנה עצמית, ראש עיריית מיניאפוליס, ג'ייקוב פריי, הגיב בכעס: " "הם כבר מנסים להציג את זה כפעולה של הגנה עצמית", אמר פריי, שהיה כועס באופן גלוי, במסיבת עיתונאים. "אחרי שראיתי את הסרטון בעצמי, אני רוצה לומר לכולם ישירות – זה שטויות". הוא קרא לשוטרי ההגירה: "צאו ממיניאפוליס, לעזאזל".