אחרי דיווחים על קביעה של היועצת המשפטית לממשלה נגד חוקיות החנינה הנשקלת לראש הממשלה, מיארה מבהירה כי עוד לא עסקה בנושא

לאחר שדיווחים טענו כי היועצת המשפטית לממשלה גיבשה עמדה תקיפה בנושא חנינת ראש הממשלה, וכי היא צפויה להודיע לנשיא כי צעד שכזה יהיה לא חוקי, מיארה פרסמה הודעת הבהרה בנושא.

על פי ההודעת שפורסמה מטעם ביועצת המשפטית לממשלה, עד כה מיארה לא עסקה בנושא החנינה והוא לא נבחן על ידיה עד כה.

לאחר שפורסם בערוץ 13 כי היועצת צפויה להודיע לנשיא, כי כל היענות מצידו לבקשת החנינה, תהיה מעשה לא חוקי. בסביבת היועצת ממהרים לפרסם הבהרות.

על פי ההודעה שפורסמה על ידי היועצת המשפטית: "הנושא טרם נבחן לגופו על ידי היועצת המשפטית לממשלה וממילא טרם התקבלה כל החלטה בעניין".

נושא החנינה עולה לפרקים לכותרות מאז הגיש נתניהו את הבקשה הדרמטית, במיוחד על רקע התעניינותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא, ועקביות אמירותיו בתמיכה בחנינה.