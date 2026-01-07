המחאה באיראן הגיע לנקודת קצה, מתנגדי משטר התנקשו בשני בכירים בדיכוי המחאה, מפגינים חוטפים נשק ומפנים אותו נגד כוחות דיכוי המחאה

ההפגנות באיראן עברו בשעות האחרונות הסלמה קיצונית, וככל הנראה חסרת תקדים, קבוצת התנגדות הבלוצ'ית, שלוקחת חלק פעיל בהפגנות נגד השלטון במזרח ומרכז המדינה, ביצעה התנקשות לאור יום בשני בכירים במשטר האראני לאור יום, ופרסמו את התיעוד.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . התנקשות בבכירי המשטר האיראני, במזרח המדינה.

על פי דיווחים לא מאומתים, שנמסרו על ידי קבוצות מחאה וגופי אופוזיציה, ההרוגים הם ככל הנראה מפקד תחנת המשטרה של העיר לורדגן ומפקד כוחות הבאסיג' (כוחות הדיכוי האזרחיים) בעיר.

לורדגן חוותה יד קשה מהמשטר, כאשר מאז תחילת גל המחאות, נרצחו על ידי אנשי המשטר לפחות עשרה אנשים בעיר, כשהמספר ככל הנראה גבוהה הרבה יותר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מפגין יורה לעבר המשטרה האיראנית, עם נשק שנחטף מכוחות המשטר.

תיעודים נוספים מאיראן מצביעים גם הם על החמרה משמעותית באלימות בשטח, הן מצד המשטר שמפעיל אש חיה וכוחות רבים כנגד המפגינים, אך גם מצד המפגינים, אשר החלו לאחרונה לחטוף כלי נשק מכוחות המשטר, ולהפעיל אותם כנגדם.