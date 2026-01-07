צה"ל מפרסם הערב כי החיסול מוקדם יותר במרחב גו'יא בדרום לבנון היה של מחבל מהיחידה האווירית (127) של חיזבאללה שעסק בשיקום תשתיות צבאיות

צה"ל מפרסם את זהותו של המחבל שחוסל מוקדם יותר היום במרחב ג'ויא שבדרום לבנון. לפי צה"ל המחבל שרת בהיחידה האווירית (127) של חיזבאללה – היחידה שאחראית על שילוח כטב"מים.

זירת חיסול המחבל

לפי הודעת דובר צה"ל, "המחבל עסק בניסיונות שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב. זהו המחבל השני מהיחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה שחוסל ביומיים האחרונים. פעילות המחבל היוותה הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

חיסול מחבל ג'ויא

"צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל", נאמר בהודעת דובר צה"ל