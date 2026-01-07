צה"ל מפרסם את זהותו של המחבל שחוסל מוקדם יותר היום במרחב ג'ויא שבדרום לבנון. לפי צה"ל המחבל שרת בהיחידה האווירית (127) של חיזבאללה – היחידה שאחראית על שילוח כטב"מים.
לפי הודעת דובר צה"ל, "המחבל עסק בניסיונות שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב. זהו המחבל השני מהיחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה שחוסל ביומיים האחרונים. פעילות המחבל היוותה הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון".
"צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל", נאמר בהודעת דובר צה"ל
