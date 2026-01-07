כ-700 איש השתתפו בערב לציון 40 שנות פעילות מוסדות אורות התורה בבת ים, ראש העיר צביקה ברוט שיתף בזיכרון מתקופת נפילת הטיל בעיר ואמר כי אנשי הקהילה היו הראשונים להגיע ולחזק את עובדי החמ״ל, הרב דוד חי הכהן הדגיש כי המוסדות פועלים לחינוך והנהגה של הדור הבא

כ-700 איש השתתפו אמש באירוע לציון 40 שנות פעילות מוסדות אורות התורה בבת ים, וכן 50 שנה להגעתו לעיר של נשיא המוסדות, הרב דוד חי הכהן. האירוע התקיים באולמי בלוודר בהשתתפות רבנים, שרים, חברי כנסת, תלמידים, בוגרים ותושבי העיר.

ראש העיר צביקה ברוט שיתף זיכרון מתקופת הלחימה לפני כחצי שנה, אז ספגה העיר ירי טילים. לדבריו, אנשי הקהילה הגיעו למרכז החירום העירוני לחזק את העובדים. "אני זוכר את הרגעים במרכז החירום העירוני, כשהגיעו אנשי הקהילה לפנק את עובדי החמ"ל עם מגשי פירות, שתייה ומכתב תודה מהרב ומהקהילה. את המכתב הזה אני שומר אצלי עד היום”, אמר ברוט. עוד הוסיף: "הקהילה הזו היא מגדלור של תורה, והעיר בת ים זכתה להנהגה שלא חיפשה שררה אלא להרבות אור".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשא דברים ואמר: "זכיתם לגדול בקהילת אורות התורה תחת כנפיו של אחד מגדולי תלמידי הרב צבי יהודה זצ״ל. דבריו של הרב תמיד יוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב, בנועם ובבהירות".

גם יו״ר ועדת החוקה, שמחה רוטמן, התייחס לפעילות המוסדות ואמר: "זו דוגמה לאופן שבו הופכים מקום לכזה שקולה של תורה נשמע בו בגאון. לעם ישראל כולו יש חוב גדול לרב ולקהילה הזו".

הרב דוד חי הכהן חתם את האירוע והתייחס לראשית הדרך בעיר. "כשהגענו לבת ים היו קשיים, אך הרב צבי יהודה הורה לנו שדרכנו אינה במריבות”, אמר. לדבריו, מתוך ההתמדה הוקמו גני הילדים, בתי הספר, האולפנה והישיבה. עוד הוסיף: "כפי שחלום המדינה והצבא התגשם כנגד כל הסיכויים, כך גם העתיד הרוחני של עם ישראל ייבנה. הישיבה שלנו מחנכת ומגדלת את הדור הבא לפעול למען כלל ישראל".

את הערב הנחה חבר מועצת העיר אברהם חקק, שציין: “הקהילה כולה מוקירה תודה לרב על עשרות שנים של מסירות חינוכית וציבורית בעיר”.