גיבור הפיגוע באוסטרליה, גפן ביטון, שהסתער על המחבל ונפצע באורח קשה יוטס מאוסטרליה לישראל במבצע פינוי רפואי בעלות של חצי מיליון דולר

גפן ביטון, שהפך לסמל של גבורה באוסטרליה לאחר שחירף את נפשו כדי לבלום מחבל במהלך הפיגוע בסידני, צפוי לנחות בישראל מחר בלילה (יום חמישי). ביטון, שאושפז בבית חולים בסידני במצב קריטי כשהוא מורדם ומונשם ועבר כ-10 ניתוחים מורכבים, מוחזר ארצה להמשך טיפול ושיקום במרכז הרפואי שיבא תל השומר, לבקשת משפחתו ובתיאום עם הקהילה היהודית ומשרד החוץ.

טייס, פראמדיק ופילנתרופ

מי שמוביל את המבצע באופן אישי הוא אלי רואו, מייסד ויו"ר ארגון "הצלה אייר". רואו, פראמדיק בכיר וטייס בעצמו, הטיס את מטוס ה-Gulfstream G550 מניו יורק להונולולו, ומשם לסידני, כדי לאסוף את ביטון. מדובר במטוס אמבולנס ייחודי המסוגל לטוס כ-14 שעות ברצף, מה שמאפשר מענה למשימות מורכבות בטווחים בינלאומיים.

בתוך המטוס הוקמה יחידת טיפול נמרץ מעופפת הכוללת צוות של שמונה אנשי מקצוע, בהם רופאי טיפול נמרץ, אחים ופראמדיקים, המלווים את ביטון לאורך כל הדרך – מסידני לבנגקוק, ומשם לישראל.

"ההחלטה לבצע את המבצע הגיעה בעקבות מורכבות מצבו של גפן והצורך בטיסה רציפה וארוכת טווח," מסביר ד"ר אהרון אדלר, מנכ"ל "הצלה אייר" בישראל. "רק למטוס מסוג זה יש את היכולת המבצעית הנדרשת כדי להביא אותו בבטחה להמשך טיפול בישראל."

גפן ביטון ומשפחתו צפויים לנחות בנתב"ג ביום חמישי בלילה, משם יועבר גפן ישירות לצוותים הרפואיים בשיבא, בתקווה לדרך חדשה של שיקום והחלמה בארץ.