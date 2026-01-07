מזג אוויר מתהפך. תחול ירידה ניכרת בטמפ' ויירדו גשמים חזקים בכל הארץ מלווים ברוחות וסופות רעמים. בחרמון יירד שלג. חשש לשטפונות והצפות.

יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, חמים ויבש מהרגיל לעונה.

יום שישי: הרוחות יתחזקו, ויחלו לרדת גשמים לפרקים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווים בסופות רעמים ‏יחידות. ‏‏תורגש התקררות ניכרת, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. בפסגת החרמון ‏ירד שלג.‏

רוחות בכנרת צילום- אייל כהן, איגוד ערים כינרת

יום שבת: מעונן חלקית, הרוחות יחלשו, ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.‏

יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.‏

יום שני: תחול ירידה בטמפרטורות, הרוחות תתחזקנה, וגשם יחל לרדת במהלך היום בצפון הארץ, בליווי סופות רעמים יחידות. בהמשך היום הגשם צפוי להתפשט למרכז הארץ.