לא רק פרסומות. אלמונים השחיתו בבית העלמין גבעת שאול תמונות נשים שנחרטו על גבי המצבות. "יש מצבה אחת עם תמונה של זוג, בגבר לא נגעו, את האישה ריססו"

חמש מצבות הושחתו בבית העלמין הר המנוחות שבגבעת שאול בירושלים כך התגלה הבוקר (רביעי). על פי הממצאים, ההשחתה בוצעה באמצעות ריסוס צבע כהה, כאשר הפגיעה כוונה לנשים המופיעות על הדיוקנאות שבמצבות.

השחתת תמונות נשים בירושלים הפכה למגפה של ממש, ובעוד בעבר היא כוונה כלפי שלטי חוצות ומודעות באוטובוסים, עכשיו המשחיתים נטפלים גם למצבות. בכמה מהמקרים מדובר במצבות שעליהן מופיעות תמונות של גבר ואישה יחד, אך רק פני האישה רוססו בצבע, בעוד דיוקן הגבר נותר ללא פגיעה.

השמות והכיתוב שעל גבי המצבות לא נפגעו (השמות טושטשו על ידי מערכת סרוגים למנוע מפח נפש מהמשפחות).

האירוע התגלה במהלך אזכרה משפחתית. חורן סריבקיאן, שנכח במקום, סיפר לסרוגים על מה שראה: "הגענו לחלקה שבה קבורה סבתא שלי, וגילינו שהמצבה הושחתה. התחלנו להסתכל מסביב והבנו שזה לא רק הקבר שלה. מצאנו חמש מצבות שהושחתו, כולן של נשים".

לדבריו, ההשחתה בוצעה באופן ממוקד: "לא נגעו בשמות, רק בפנים. פשוט כיסו את הדיוקנאות בצבע, כאילו שלא יראו פנים של אישה. יש מצבה אחת עם תמונה של זוג, בגבר לא נגעו, את האישה ריססו".

מהבירור שערכה המשפחה עולה כי ייתכן שהמעשים בוצעו כבר לפני מספר שבועות. סריבקיאן ציין כי ברשתות החברתיות נמצאו עדויות קודמות: "מצאתי פוסט מלפני חודש שבו מישהי כתבה שגם הן הגיעו להר המנוחות וגילו שהדיוקנאות של נשים הושחתו. זה אומר שזה לא משהו שקרה רק עכשיו".

המשפחה פנתה למשטרה והגישה תלונה. לטענת סריבקיאן, נמסר להם כי באזור אין כיסוי מלא של מצלמות אבטחה: "אמרו לנו שיש מצלמות באזורים סמוכים, אבל לא ברור אם הן קולטות את החלקה הזו. אמרו לנו גם שלא בטוח שיש הרבה מה לעשות עם זה".

לאחר תיעוד המצבות, בני המשפחה ניקו את הצבע. המקרים אותרו בשטח מצומצם יחסית באותה חלקה.