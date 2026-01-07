תא"ל במיל' וינטר שובר שתיקה ומשיב למאות פניות שקיבל: "הספיקו כבר למנות אותי למפכ"ל ולראש המל"ל – כשיהיה לי מה להגיד, כולם ישמעו את זה ממני ישירות"

תא"ל (במיל') עופר וינטר הגיב היום לגל השמועות והספקולציות בנוגע לעתידו הפוליטי, בדגש על הדיווחים בדבר כניסתו האפשרית לראשות מפלגת "הציונות הדתית". בסרטון שהפיץ, הבהיר וינטר כי לפרסומים האחרונים אין כל שחר וכי מדובר ב"ספינים" שאינם קשורים אליו.

מבול של מינויים "על הנייר"

וינטר פתח את דבריו בהתייחסות למאות הפניות שקיבל ביממה האחרונה, וציין באירוניה כי מאז שחרורו מצה"ל, כלי התקשורת והמרחב הציבורי כבר הספיקו "למנות" אותו לשורה ארוכה של תפקידים בכירים, בהם מפכ"ל המשטרה, ראש המל"ל וראש מנהלת האגירה. לדבריו, הספקולציות הפוליטיות שהתעוררו אתמול הן המשך ישיר לאותה מגמה, ואין להן כל אחיזה במציאות.

"כשיהיה לי מה לומר, אומר זאת בקולי"

בתגובה לטענות ולשמועות המופצות בשמו, הדגיש וינטר כי הוא מעולם לא נמנע מלהשמיע את עמדתו באופן ישיר. "אמרו עליי הרבה דברים בחיים… דבר אחד בטוח, אף אחד לא אמר עליי שאני ביישן", הצהיר. הוא הבהיר כי במידה ויחליט על צעדיו בעתיד, הציבור ישמע זאת ממנו ישירות ובאופן הברור ביותר, ולא דרך שמועות או ספקולציות של גורמים אחרים.

קריאה להתמקד בעיקר

בסיום דבריו, קרא וינטר לציבור ולמערכת הפוליטית "לקחת אוויר" ולהוריד את גובה הלהבות. הוא הפציר להתמקד בנושאים הבוערים באמת העומדים לפתחה של המדינה: שמירה על ביטחון ישראל ופעולה למען איחוי הקרעים בתוך העם.

כפי שזה נראה כרגע, וינטר בוחר להישאר מחוץ למגרש הפוליטי המיידי ומבקש להרגיע את חרושת השמועות סביב מחליף אפשרי להנהגת הציונות הדתית.