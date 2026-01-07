שוטרי מחוז ירושלים פעלו אמש בכפר הסמוך לבירה במסגרת פעילות יזומה נגד החזקת חומרי הסתה. במהלך חיפוש בבית עסק אותרו תמונות ופריטים המשבחים מחבלים

שוטרי מחוז ירושלים פעלו אמש בכפר הסמוך לבירה, ובמהלך חיפוש בבית עסק נתפסו חומרי הסתה, בהם תמונות של המחבל שביצע את פיגוע הירי הרצחני בגבעת התחמושת לפני כעשור. בעל בית העסק נעצר.

הפעילות בוצעה במסגרת חיפוש יזום של בלשי מרחב דוד ולוחמי מג״ב איו״ש, ולאחר היערכות מוקדמת. במהלך החיפוש אותרו פריטים ותכנים המשבחים ותומכים במחבלים ובארגון טרור, בהם גם תמונות של המחבל שביצע את פיגוע הירי בגבעת התחמושת בשנת 2016, שבו נרצחו אזרחית ושוטר יס״מ ונפצעו נוספים.

מהחקירה הראשונית עולה כי בעל בית העסק, תושב א-ראם בשנות ה-30 לחייו וקרוב משפחה של המחבל, החזיק לפי החשד את התמונות מתוך כוונה לתמוך ולהזדהות עם מחבלים ועם ארגון טרור.

החשוד נעצר לחקירה במשרדי מרחב דוד והובא היום לבית המשפט, שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ל־11 בינואר. החקירה נמשכת.