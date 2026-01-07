יש תאריך: דיון ראשון על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית

הממשלה מתקדמת בנושא הקמת ועדת חקירה פוליטית שאינה ממלכתית. היום (רביעי) פורסם כי בתאריך 19 לינואר יתקיים בוועדת החוקה דיון ראשון בהצעת החוק של חבר הכנסת אריאל קלנר להקמת ועדת חקירה פוליטית.
נזכיר כי בישיבת הממשלה שנערכה בתחילת השבוע דנו השרים בהצעה להקמת ועדת חקירה פוליטית לאירועי טבח השבעה באוקטובר. במהלך הדיון התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו, למתווה ועדת החקירה הפריטטית-לאומית שהציע בעבר, וחזר על תמיכתו במודל זה.
נתניהו תהה בפני השרים: "אני לא מצליח להבין מי יכול להתנגד לוועדת חקירה פריטטית-לאומית? תשימו בצד שלכם את מי שאתם רוצים, שישאל איזו שאלה שהוא רוצה. שימו את צנגאוקר אם אתם רוצים".
עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיבה לדברים שפורסמו מישיבת הממשלה בהצהרה נוקבת המופנית לראש הממשלה. "נתניהו, אני לא באף צד ולא אני זו שצריכה לחקור אותך. אני יודעת את האמת", אמרה צנגאוקר והוסיפה גילוי אישי: "כל חיי עשיתי טעות והצבעתי לך כי הבטחת ביטחון. ובמציאות, אתה הוא הכושל שבמשמרתו חטפו לי את מתן בני ונרצחו ונפלו קרוב ל-2000 גברים, נשים וילדים".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
סרוחים
אמרו לכם כבר שאתם ערכי מטונף15:21 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוית
'הסרוגים' הריצו את הנוכל וממשיכים . איכס הימין הערכי עאלק שפוטי ה0מאל14:52 07.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר