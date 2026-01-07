יש תאריך: דיון ראשון על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית

נתניהו תהה בפני השרים: "אני לא מצליח להבין מי יכול להתנגד לוועדת חקירה פריטטית-לאומית? תשימו בצד שלכם את מי שאתם רוצים, שישאל איזו שאלה שהוא רוצה. שימו את צנגאוקר אם אתם רוצים".

עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיבה לדברים שפורסמו מישיבת הממשלה בהצהרה נוקבת המופנית לראש הממשלה. "נתניהו, אני לא באף צד ולא אני זו שצריכה לחקור אותך. אני יודעת את האמת", אמרה צנגאוקר והוסיפה גילוי אישי: "כל חיי עשיתי טעות והצבעתי לך כי הבטחת ביטחון. ובמציאות, אתה הוא הכושל שבמשמרתו חטפו לי את מתן בני ונרצחו ונפלו קרוב ל-2000 גברים, נשים וילדים".