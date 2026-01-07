יום אחרי החתונה המרגשת של יהורם גאון, עוד בשורה מפתיעה מטעם הזמר: הוא משתף פעולה עם לא אחר מאשר הראפר סאבלימינל. צפו

בשורה מפתיעה לעולם המוזיקה הישראלית: יהורם גאון, מעמודי התווך של הזמר העברי, משתף פעולה עם הראפר סאבלימינל. השניים חושפים הפקה מחודשת לשיר העל-זמני "לא אהבתי די", עם לחן וטקסט חדשים מאת סאבלימינל – באישור משפחת שמר. הבשורה מגיעה יום לאחר חתונתו של הזמר בן ה-86.

האזינו לגרסה המחודשת של יהורם גאון וסאבלימינל – "לא אהבתי די":

חיבור מפתיע בין דורות וסגנונות

המפגש המוזיקלי הלא צפוי הזה, יוצר דיאלוג בין הזמר העברי הקלאסי להיפ-הופ עכשווי. הביצוע המשותף מעניק פרשנות חדשה לטקסט של שמר, עם חיבור אקטואלי למציאות הישראלית של ימינו. הוא מדגיש את הנצחיות של השיר ואת היכולת שלו להישאר רלוונטי ובועט גם עשרות שנים אחרי כתיבתו.

סאבלימינל הביע התרגשות רבה מהשיתוף פעולה הלא שגרתי: "כבר יצא לי ליצור ולעבוד עם אגדות מוזיקליות בחיי, אבל יהורם גאון הוא אחד ויחיד והוא השראה ענקית עבורי ברמה המוזיקלית, האנושית והמקצועית. אני מעריץ אותו ומתרגש מאוד משיתוף הפעולה המיוחד הזה".

גאון: "נעמי שמר הייתה אוהבת את זה"

יהורם גאון, שמכיר היטב את יצירתה של שמר, שיתף בתחושותיו כלפי העיבוד החדש: "בשירים של נעמי שמר יש עדנה. המילים מביעות ומספרות משהו שמתאים גם לעכשיו – למרות שהוא נכתב לפני הרבה שנים. הכרתי את נעמי שמר מצויין, היא הייתה כל כך מדקדקת ומאוד מקפידה על השירים שלה. אני משוכנע – שגם היא הייתה אוהבת את הביצוע החדש עם העיבוד הזה החדש הכמעט קונצרטנטי בסגנונו של סאבלימינל".

בכורה מחר בהיכל מנורה

השיר יושק לראשונה מחר בהופעה החגיגית של יהורם גאון בהיכל מנורה מבטחים, לכבוד יום הולדתו ה-86. השניים יעלו יחד לבמה לרגע מוזיקלי חד-פעמי. הביצוע צפוי להיכלל גם בפרויקט מוזיקלי חדש של סאבלימינל בשם "ימים טובים באים".