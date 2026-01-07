סגירת מעגל: צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן, שימש כסנדק בברית של בנה התשיעי של רעות בן חיים, יו"ר תנועת צו 9 שפעלה לחסימת הסיוע לחמאס

סגירת מעגל מרגשת בנתיבות: צביקה מור, יו״ר פורום תקווה ואביו של שורד השבי איתן מור, שימש כסנדק בברית של בנה התשיעי של רעות בן חיים, יו"ר תנועת צו 9 שהובילה את חסימת משאיות הסיוע לארגון הטרור חמאס, קו שאותו הוביל מור לאורך המלחמה. כשישב ב״כיסא של אליהו״ החזיק מור את תמונת רן גואילי, שגופתו עדיין מוחזקת בעזה.

רעות בן חיים שיתפה על הבחירה בצביקה מור לסנדק: "צביקה מור חיבר את הבן שלו לנצח, ועל ידי זה הוא חיבר את כולנו, ולכן רציתי שהוא יחזיק את הבן שלי בזמן המצווה הזאת, כי זה בעצם מה שאנחנו רוצים – לחנך את עצמנו ואת הילדים שלנו, בצו 8, צו 9 ובכלל בחיים – להתחבר לנצח".

צביקה התייחס למשמעות מעמד בריתה המילה: "ברית זה עניין לאומי, זה לא שההורים, ספי ורעות, קיבלו את המצווה למול את בנם, זה עם ישראל קיבל את המצווה הזאת במעמד הר סיני, ומתוך כך גם ספי ורעות מחויבים במצווה הזאת".

צביקה מור: "בברית, אנחנו מחוברים אל הנצח"

"תמיד תמיד צריך שעם ישראל יהיה מול העיניים שלנו", הדגיש מור. "התכנסנו כדי לציין את הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שזה אומר שאנחנו מחוברים אל הנצח. אנחנו כאן כולנו צאצאים של אלה שלא ויתרו על היהדות שלנו. מי שוויתר על היהדות שלו, לצערנו, לא איתנו, ואיבדנו הרבה מאוד במשך הדורות".

"אנחנו צאצאים של אלה שלא ויתרו עם כל מה שעברנו בגלויות, בכל המקומות השונים, והשמדות, ואינקוויזיציה, ומסורת הצלב, והשואה, וכל הפוגרומים שנעשו בכל הגלויות, יהודים לא ויתרו.וגם אנחנו לא מוותרים", הוסיף.

"לסיום הוא התייחס לתינוק הנולד, ששמו נקרא אשחר אביה: "רני חושב שתינוק שנולד למשפחה כזו של ספי ורעות, עם כזאת מסירות לעם ישראל, אני גם ראיתי את זה. בוודאי שהתינוק הזה גדל בתוך רוח גדולה מאוד של עם ישראל, מחובר אל השורשים, מחובר אל הנצח, ובעזרת השם, עוד עם ישראל ישמע ממנו ומשאר הילדים המתוקים דברים גדולים".