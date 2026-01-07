תינוק שנולד לפני חודשיים בצפון הארץ נפטר לאחר שחלה בשפעת. מדובר במקרה השישי השנה של ילד שנפטר מהמחלה, משרד הבריאות ממליץ להתחסן ולחסן מבוגרים שבאים במגע עם תינוקות שלא יכולים להתחסן בעצמם

מכת מדינה: תינוק בריא בן חודשיים נפטר היום (רביעי) לאחר שחלה בשפעת.

משרד הבריאות ממליץ על המשך התחסנות כלל האוכלוסייה בהקדם ומבהיר כי על אף שבגילו של התינוק לא ניתן להתחסן, התחסנות האנשים בסביבה הבאים במגע עם תינוקות, נותנת הגנה מסוימת עבורם. על כן יש חשיבות לחיסון כלל האוכלוסייה. במשרד מדגישים כי אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע לחלוטין תחלואה הוא מפחית ברוב המקרים את החומרה.

החיסון זמין ונתין ללא תשלום בקופות החולים. בשל עקרון הזהירות המונעת, ממליץ משרד הבריאות לאוכלוסיות בסיכון לשקול עטיית מסיכות במקומות סגורים ובהתקהלויות. כמו כן, ממליץ המשרד על עטיית מסכות לצוותים רפואיים ולמבקרים בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים.